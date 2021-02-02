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Шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России
Шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России
Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.02.2021
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россия
швеция
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде провели переговоры в Москве.
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россия, швеция, происшествия

Шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России

21:47 02.02.2021 (обновлено: 21:56 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал, сегодня об этом тоже шла речь", - сказала Захарова в эфире "Дождя".

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде провели переговоры в Москве.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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