https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595761495.html
Шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России
Шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России
Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:47
2021-02-02T21:47
2021-02-02T21:56
россия
швеция
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде провели переговоры в Москве.
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россия, швеция, происшествия