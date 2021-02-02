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Во Владивостоке ищут трех мужчин, которые скрылись после незаконной акции
Во Владивостоке ищут трех мужчин, которые скрылись после незаконной акции
Полиция в рамках дела о нападении на правоохранителей на несогласованной акции во Владивостоке 23 января ищет еще троих мужчин, сообщает УМВД по Приморскому... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:04
2021-02-02T12:16
россия
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Полиция в рамках дела о нападении на правоохранителей на несогласованной акции во Владивостоке 23 января ищет еще троих мужчин, сообщает УМВД по Приморскому краю.После несогласованной акции во Владивостоке 23 января было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что арестован один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН. Второго подозреваемого в нападении на полицейского искали, он пришел к следователям с повинной, его также арестовали. Адвокат фигуранта отмечал, что тот публично извинился перед полицейским.Следственными органами следственного комитета были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).Первый разыскиваемый на вид 40-50 лет, среднего роста, среднего телосложения. Был одет в коричневую дубленку, синий свитер, черные штаны, серую вязаную шапку. Второму на вид 45-55 лет, среднего роста, плотного телосложения, седые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные перчатки, черные ботинки. Третьему на вид 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения. Был одет в серый лыжный костюм, черную вязаную шапку с буквой "S". Всех, кому известно местонахождение этих мужчин, просят обратиться полицию.По данным властей, на несогласованный митинг во Владивостоке 23 января собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210202/arest-1595621612.html
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россия, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, владивосток, происшествия

Во Владивостоке ищут трех мужчин, которые скрылись после незаконной акции

12:04 02.02.2021 (обновлено: 12:16 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Полиция в рамках дела о нападении на правоохранителей на несогласованной акции во Владивостоке 23 января ищет еще троих мужчин, сообщает УМВД по Приморскому краю.
После несогласованной акции во Владивостоке 23 января было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что арестован один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН. Второго подозреваемого в нападении на полицейского искали, он пришел к следователям с повинной, его также арестовали. Адвокат фигуранта отмечал, что тот публично извинился перед полицейским.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
10:30
В Новосибирске блогера арестовали за ролик с анонсом незаконной акции
"УМВД России по Приморскому краю разыскивает троих граждан, которые 23 января во время несанкционированного публичного мероприятия на центральной площади города Владивостока напали на сотрудников полиции и офицера Росгвардии, после чего скрылись. Видеозапись инцидента распространена в средствах массовой информации и социальных сетях", - говорится в сообщении.
Следственными органами следственного комитета были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
10:58
В Ростове-на-Дону назвали число штрафов за участие в незаконной акции
Первый разыскиваемый на вид 40-50 лет, среднего роста, среднего телосложения. Был одет в коричневую дубленку, синий свитер, черные штаны, серую вязаную шапку. Второму на вид 45-55 лет, среднего роста, плотного телосложения, седые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные перчатки, черные ботинки. Третьему на вид 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения. Был одет в серый лыжный костюм, черную вязаную шапку с буквой "S". Всех, кому известно местонахождение этих мужчин, просят обратиться полицию.
По данным властей, на несогласованный митинг во Владивостоке 23 января собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
 
РоссияОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайВладивостокПроисшествия
 
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