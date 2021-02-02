https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595620319.html

В Уфе арестовали главу штаба Навального и его юриста за незаконную акцию

В Уфе арестовали главу штаба Навального и его юриста за незаконную акцию

Кировский районный суд Уфы арестовал на 10 суток руководителя городского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву и юриста штаба Федора Телина за организацию... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:26

2021-02-02T10:26

2021-02-02T10:26

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

уфа

новосибирск

происшествия

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УФА, 2 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал на 10 суток руководителя городского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву и юриста штаба Федора Телина за организацию несогласованного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Башкирии.В воскресенье, 31 января в Уфе были задержаны более 200 участников несогласованной акции, в том числе 17 детей. Член совета Башкирии по правам человека Олег Галин сообщал РИА Новости, что задержанные взрослые отпущены домой под подписку о явке в суд, а детей забрали родители.Несогласованные акция прошли в минувшее воскресенье в ряде российских городов, в том числе в Уфе. Неделей ранее, 23 января в российских городах уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

уфа

новосибирск

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, уфа, новосибирск, происшествия