В Уфе арестовали главу штаба Навального и его юриста за незаконную акцию
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
УФА, 2 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал на 10 суток руководителя городского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву и юриста штаба Федора Телина за организацию несогласованного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
В воскресенье, 31 января в Уфе были задержаны более 200 участников несогласованной акции, в том числе 17 детей. Член совета Башкирии по правам человека Олег Галин сообщал РИА Новости, что задержанные взрослые отпущены домой под подписку о явке в суд, а детей забрали родители.
"Кировский районный суд Уфы рассмотрел административные материалы об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления в отношении Чанышевой и Телина и назначил им административный арест на 10 суток", - рассказали в пресс-службе.
Несогласованные акция прошли в минувшее воскресенье в ряде российских городов, в том числе в Уфе. Неделей ранее, 23 января в российских городах уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
31 января, 15:46Навальный убил протест
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".