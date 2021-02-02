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В Сургуте оштрафовали организатора незаконной акции 31 января
В Сургуте оштрафовали организатора незаконной акции 31 января
Жительницу Сургута (ХМАО) оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции протеста 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:40
2021-02-02T08:40
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Жительницу Сургута (ХМАО) оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции протеста 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.По его словам, для организации несогласованной акции жительница Сургута создала группу в Telegram, через которую и собирала потенциальных участников.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Официальной информации по числу участников в Сургуте от правоохранительных органов или муниципалитета нет. При этом на сайте сургутского суда ранее сообщалось, что четыре жителя города понесли административное наказание в связи с появлением на несогласованной акции 23 января, максимальный штраф составил 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html
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сургут, происшествия

В Сургуте оштрафовали организатора незаконной акции 31 января

08:40 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Жительницу Сургута (ХМАО) оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции протеста 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.
"К нам поступал 31 января материал по факту организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Суд рассмотрел материал, вынес наказание в виде административного штрафа - 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для организации несогласованной акции жительница Сургута создала группу в Telegram, через которую и собирала потенциальных участников.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Официальной информации по числу участников в Сургуте от правоохранительных органов или муниципалитета нет. При этом на сайте сургутского суда ранее сообщалось, что четыре жителя города понесли административное наказание в связи с появлением на несогласованной акции 23 января, максимальный штраф составил 15 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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