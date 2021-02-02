https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595609220.html

В Сургуте оштрафовали организатора незаконной акции 31 января

В Сургуте оштрафовали организатора незаконной акции 31 января

Жительницу Сургута (ХМАО) оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции протеста 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:40

2021-02-02T08:40

2021-02-02T08:40

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Жительницу Сургута (ХМАО) оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции протеста 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.По его словам, для организации несогласованной акции жительница Сургута создала группу в Telegram, через которую и собирала потенциальных участников.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Официальной информации по числу участников в Сургуте от правоохранительных органов или муниципалитета нет. При этом на сайте сургутского суда ранее сообщалось, что четыре жителя города понесли административное наказание в связи с появлением на несогласованной акции 23 января, максимальный штраф составил 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургут, происшествия