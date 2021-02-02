Бастрыкин поручил проверить уклонистов среди участников незаконных акций
19:04 02.02.2021 (обновлено: 19:07 02.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции сторонников А. Навального
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей на несогласованных акциях, уклонявшихся от военной службы, сообщается на сайте ведомства.
В СК отметили, что Бастрыкину доложили результаты доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями на несогласованных акциях.
"Председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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