https://ria.ru/20210202/aktsii-1595738663.html

Бастрыкин поручил проверить уклонистов среди участников незаконных акций

Бастрыкин поручил проверить уклонистов среди участников незаконных акций

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей на... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:04

2021-02-02T19:04

2021-02-02T19:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей на несогласованных акциях, уклонявшихся от военной службы, сообщается на сайте ведомства.В СК отметили, что Бастрыкину доложили результаты доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями на несогласованных акциях."Председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/peterburg-1595737351.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия