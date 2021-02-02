https://ria.ru/20210202/aktsii-1595653509.html

В Кремле назвали действия силовиков на незаконных акциях оправданными

В Кремле назвали действия силовиков на незаконных акциях оправданными

В Кремле уверены, что действия правоохранительных органов РФ были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:55

2021-02-02T12:55

2021-02-02T13:03

россия

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Кремле уверены, что действия правоохранительных органов РФ были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой сообщалось о задержании в столице более тысячи человек на акции 23 января. Официальных данных по задержаниям 31 января пока нет.

https://ria.ru/20210202/mosgorsud-1595649904.html

россия

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2021

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россия, дмитрий песков, происшествия