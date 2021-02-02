В Кремле назвали действия силовиков на незаконных акциях оправданными
12:55 02.02.2021 (обновлено: 13:03 02.02.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Кремле уверены, что действия правоохранительных органов РФ были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действия сотрудников (правоохранительных органов) абсолютно были - и продолжают оставаться - оправданы на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокатор и хулиганов, которые имели место", - сказал Песков журналистам.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой сообщалось о задержании в столице более тысячи человек на акции 23 января. Официальных данных по задержаниям 31 января пока нет.