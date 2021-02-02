https://ria.ru/20210202/akter-1595619431.html

Умер актер, сыгравший в фильме "Вся президентская рать" и "Воды слонам!"

Умер актер, сыгравший в фильме "Вся президентская рать" и "Воды слонам!"

Американский актер Хэл Холбрук, которого номинировали на "Оскар" за роль в фильме "В диких условиях", скончался в США в возрасте 95 лет, сообщает газета The New РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:18

2021-02-02T10:18

2021-02-02T12:14

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский актер Хэл Холбрук, которого номинировали на "Оскар" за роль в фильме "В диких условиях", скончался в США в возрасте 95 лет, сообщает газета The New York Times.Актер умер 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), рассказала изданию его помощница Джойс Коэн. Причина смерти не называется.Хэл Холбрук родился в 1925 году в Кливленде. В 1950-х он стал появляться в театральных постановках, а в 1966-м получил театральную премию "Тони" за роль в пьесе "Марк Твен сегодня вечером".Холбрук снялся в множестве телесериалов и кинофильмов — в основном в качестве актера второго плана. В частности, в 1970-1990-х годах он сыграл в известных фильмах "Вся президентская рать", "Похищение президента", "Звездная палата", "Уолл-стрит", "Фирма" и во многих других.Фильм 2007 года "В диких условиях" принес актеру номинацию на "Оскар". Кроме того, Холбрук снялся в фильмах "Воды слонам!" и в "Линкольне" Стивена Спилберга.

https://ria.ru/20210201/pavlyuchenkov-1595585422.html

https://ria.ru/20210127/lakhin-1594777911.html

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майкл коэн, барнэби джойс, беверли-хиллз, стивен спилберг, сша, в мире