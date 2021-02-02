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Онлайн-брифинг председателя Комитета СФ Алексея Майорова
Онлайн-брифинг председателя Комитета СФ Алексея Майорова
2 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея МАЙОРОВА о финансировании программ по развитию сельских территорий и планах работы Комитета в период весенней сессии.
2021-02-02T09:57
2021-02-02T09:57
2021-02-02T09:57
анонсы
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анонсы
Онлайн-брифинг председателя Комитета СФ Алексея Майорова
2 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея МАЙОРОВА о финансировании программ по развитию сельских территорий и планах работы Комитета в период весенней сессии.