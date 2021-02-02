https://ria.ru/20210202/agrarno-prodovolstvennaya-politika-1595616623.html

Онлайн-брифинг председателя Комитета СФ Алексея Майорова

Онлайн-брифинг председателя Комитета СФ Алексея Майорова

2 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея МАЙОРОВА о финансировании программ по развитию сельских территорий и планах работы Комитета в период весенней сессии.

2021-02-02T09:57

2021-02-02T09:57

2021-02-02T09:57

анонсы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы