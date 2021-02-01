https://ria.ru/20210201/zhirinovskiy-1595498060.html

Жириновский рассказал, как 30 лет назад его задерживали на митингах

Жириновский рассказал, как 30 лет назад его задерживали на митингах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что более 30 лет назад и его задерживали на митингах на Пушкинской площади и штрафовали. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:33

2021-02-01T13:33

2021-02-01T13:33

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что более 30 лет назад и его задерживали на митингах на Пушкинской площади и штрафовали.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, общество