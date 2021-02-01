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Жириновский рассказал, как 30 лет назад его задерживали на митингах
Жириновский рассказал, как 30 лет назад его задерживали на митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что более 30 лет назад и его задерживали на митингах на Пушкинской площади и штрафовали. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:33
2021-02-01T13:33
2021-02-01T13:33
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что более 30 лет назад и его задерживали на митингах на Пушкинской площади и штрафовали.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия, лдпр, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
рассказал, что более 30 лет назад и его задерживали на митингах на Пушкинской площади и штрафовали.
"Каждому поколению хочется своей революции. Более 30 лет назад я тоже участвовал в митингах на Пушкинской площади. Меня трижды задерживали, штрафовали. Молодежь всегда хочет двигаться вперед, а часть граждан всегда против власти. Нужно говорить с молодежью на ее языке", - написал Жириновский в Twitter
.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве
, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".