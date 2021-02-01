https://ria.ru/20210201/zarazhenie-1595548049.html

Эксперт назвал основную причину заражения ВИЧ в России

Эксперт назвал основную причину заражения ВИЧ в России

Более половины пациентов с ВИЧ-инфекцией, живущих в России, заразились вирусом через употребление наркотиков, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:10

2021-02-01T17:10

2021-02-01T17:10

алексей мазус

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более половины пациентов с ВИЧ-инфекцией, живущих в России, заразились вирусом через употребление наркотиков, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус."Когорта больных ВИЧ-инфекцией в нашей стране по большей части, в более половины случаев, являются люди, которые получили ВИЧ через наркотики. Наркозависимые люди достаточно сложно лечатся, у них большие проблемы с приверженностью лечения и, соответственно, это самая большая проблема для того, чтобы полноценно лечить этих людей", - сказал Мазус на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.Как следует из презентации Мазуса, в России среди пациентов с ВИЧ 63% - это мужчины, 37% - женщины.

https://ria.ru/20210201/inektsiya-1595546764.html

россия

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2021

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алексей мазус, россия, здоровье - общество, общество