Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
"В пункте пропуска "Борисполь" вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Белоруссии, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Имя музыканта не уточняется, однако издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Валерии Дайнеко.
Солісту білоруського гурту "Песняры" заборонили в’їзд в Україну https://t.co/SPytJNFIx5 pic.twitter.com/OJCTHf6ovk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 1, 2021
"В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь". За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на три года", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что после исполнитель вылетел рейсом в Минск.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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