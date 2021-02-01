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Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Солисту группы "Песняры" запретили на три года въезд на Украину из-за посещения Крыма, сообщила Госпогранслужба страны. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:42

2021-02-01T14:42

2021-02-01T14:42

культура

шоу-бизнес

министерство культуры украины

песняры

украина

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Солисту группы "Песняры" запретили на три года въезд на Украину из-за посещения Крыма, сообщила Госпогранслужба страны."В пункте пропуска "Борисполь" вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Белоруссии, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Имя музыканта не уточняется, однако издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Валерии Дайнеко."В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь". За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на три года", - отметили в ведомстве.Уточняется, что после исполнитель вылетел рейсом в Минск.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20201206/pogranichniki-1587888432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, министерство культуры украины, песняры, украина