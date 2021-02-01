https://ria.ru/20210201/zakon-1595431735.html

Медведев призвал протестующих действовать в рамках закона

Медведев призвал протестующих действовать в рамках закона

Люди имеют право высказать власти все, что они думают, имеют право на недовольство, но протестная активность должна осуществляется в установленных законом... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:10

2021-02-01T08:10

2021-02-01T12:46

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Люди имеют право высказать власти все, что они думают, имеют право на недовольство, но протестная активность должна осуществляется в установленных законом рамках, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев добавил, что люди могут принять решение о голосовании за любую партию и высказать свою позицию.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595429866.html

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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск