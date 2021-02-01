Медведев призвал протестующих действовать в рамках закона
08:10 01.02.2021 (обновлено: 12:46 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Люди имеют право высказать власти все, что они думают, имеют право на недовольство, но протестная активность должна осуществляется в установленных законом рамках, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Начнем с протестной активности. Она меня нисколько не беспокоит, если эта протестная активность осуществляется в установленных законом рамках. Совершенно нормально, когда люди высказывают свою гражданскую позицию. Люди имеют право высказать власти все, что они думают. Они имеют право на недовольство деятельностью власти", - сказал он в интервью российским СМИ.
Медведев добавил, что люди могут принять решение о голосовании за любую партию и высказать свою позицию.
"Это нормальный, легальный способ проявления своей гражданской позиции. Это совершенно нормально", - сказал он.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".