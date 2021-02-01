https://ria.ru/20210201/zakhoronenie-1595493906.html

В Молдавии вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат

В Молдавии вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат

Вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска в Молдавии, сообщил глава Национального координационного... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:15

2021-02-01T13:15

2021-02-01T14:14

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национальный координационный комитет

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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска в Молдавии, сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам.Он отметил, что на территории мемориального комплекса захоронены солдаты 95-й Молдавской стрелковой дивизии, которая "встретила врага на государственной границе 22 июня 1941 года" и защищала Молдавию до конца июля 1941 года, сражаясь против восьмикратно превосходящих сил румыно-немецких фашистских войск. Представители комитета "Победа" намерены согласовать с местной администрацией меры устранения следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид.В декабре прошлого года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов. Во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/ogon-1591594508.html

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национальный координационный комитет, молдавия, ссср, в мире