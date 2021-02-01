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В Молдавии вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат
В Молдавии вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат
Вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска в Молдавии, сообщил глава Национального координационного... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:15
2021-02-01T13:15
2021-02-01T14:14
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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска в Молдавии, сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам.Он отметил, что на территории мемориального комплекса захоронены солдаты 95-й Молдавской стрелковой дивизии, которая "встретила врага на государственной границе 22 июня 1941 года" и защищала Молдавию до конца июля 1941 года, сражаясь против восьмикратно превосходящих сил румыно-немецких фашистских войск. Представители комитета "Победа" намерены согласовать с местной администрацией меры устранения следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид.В декабре прошлого года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов. Во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
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национальный координационный комитет, молдавия, ссср, в мире
КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости.
Вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска в Молдавии
, сообщил глава Национального координационного комитета
"Победа" Алексей Петрович.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам.
"Вандалы осквернили мемориальный комплекс у села Руска Хынчештского района, возведенный в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Сразу хочу обратить внимание правоохранительных органов, и это будет обозначено в заявлении в прокуратуру, что данный военно-исторический объект является воинским захоронением", — написал Петрович на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что на территории мемориального комплекса захоронены солдаты 95-й Молдавской стрелковой дивизии, которая "встретила врага на государственной границе 22 июня 1941 года" и защищала Молдавию до конца июля 1941 года, сражаясь против восьмикратно превосходящих сил румыно-немецких фашистских войск. Представители комитета "Победа" намерены согласовать с местной администрацией меры устранения следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид.
В декабре прошлого года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов. Во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.