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В Смоленске задержали 12 участников незаконной акции
В Смоленске задержали 12 участников незаконной акции
Около 50 человек приняли участие в несогласованной акции 31 января в Смоленске, 12 из них были доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:31
2021-02-01T15:31
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
смоленск
происшествия
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БРЯНСК, 1 фев - РИА Новости. Около 50 человек приняли участие в несогласованной акции 31 января в Смоленске, 12 из них были доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.В полиции не уточнили, были ли среди задержанных несовершеннолетние.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/aktsii-1595398701.html
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), смоленск, происшествия

В Смоленске задержали 12 участников незаконной акции

15:31 01.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БРЯНСК, 1 фев - РИА Новости. Около 50 человек приняли участие в несогласованной акции 31 января в Смоленске, 12 из них были доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"(В воскресенье) 31 января в Смоленске прошла несанкционированная публичная акция, в которой приняли участие около 50 человек, 12 человек были доставлены в отдел полиции 1 УМВД России по городу Смоленску для дальнейшего разбирательства", - сообщила собеседница агентства.

В полиции не уточнили, были ли среди задержанных несовершеннолетние.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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