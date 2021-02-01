В Смоленске задержали 12 участников незаконной акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
БРЯНСК, 1 фев - РИА Новости. Около 50 человек приняли участие в несогласованной акции 31 января в Смоленске, 12 из них были доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"(В воскресенье) 31 января в Смоленске прошла несанкционированная публичная акция, в которой приняли участие около 50 человек, 12 человек были доставлены в отдел полиции 1 УМВД России по городу Смоленску для дальнейшего разбирательства", - сообщила собеседница агентства.
В полиции не уточнили, были ли среди задержанных несовершеннолетние.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
31 января, 18:38Эксперт назвал несогласованные акции в России хулиганскими
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
31 января, 15:46Навальный убил протест