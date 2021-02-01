https://ria.ru/20210201/zaderzhaniya-1595500721.html

Омбудсмен: родители не обращались по поводу задержания детей в Москве

Омбудсмен: родители не обращались по поводу задержания детей в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что не получала обращений от родителей по задержаниям несовершеннолетних на... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:44

2021-02-01T13:44

2021-02-01T13:44

ольга ярославская

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что не получала обращений от родителей по задержаниям несовершеннолетних на несогласованных акциях в столице 31 января.Она отметила, что запросы по количеству задержанных несовершеннолетних направлены в соответствующие органы."К нам родители не обращались. Держим ситуацию на контроле", - сообщила Ярославская.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

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ольга ярославская, москва, общество