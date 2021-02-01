https://ria.ru/20210201/zaderzhaniya-1595494942.html

В Томске на несогласованной акции 31 января задержали 35 человек

В Томске на несогласованной акции 31 января задержали 35 человек

Полицейские в воскресенье по итогам несогласованной акции в Томске задержали и доставили в отделы полиции 35 человек, сообщает в понедельник УМВД по области. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:21

2021-02-01T13:21

2021-02-01T13:21

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Полицейские в воскресенье по итогам несогласованной акции в Томске задержали и доставили в отделы полиции 35 человек, сообщает в понедельник УМВД по области."Сотрудниками УМВД России по Томской области обеспечена охрана общественного порядка в период проведения 31 января 2021 года в областном центре публичного мероприятия, несогласованного с органами местного самоуправления. В дежурные части территориальных органов УМВД России по Томской области были доставлены 35 участников несанкционированного мероприятия", - говорится в сообщении.По данным правительства Томской области, акция собрала "несколько сотен человек".Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин осудил принимавших участие в акции пятерых депутатов думы Томска, заявив, что они "обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение".В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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томская область

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томская область, происшествия