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В Челябинской области задержали более 170 человек после незаконных акций
В Челябинской области задержали более 170 человек после незаконных акций
Более 170 человек задержаны в Челябинской области после проведенных в воскресенье несогласованных акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:51
2021-02-01T08:51
гумвд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Более 170 человек задержаны в Челябинской области после проведенных в воскресенье несогласованных акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону."В Челябинске в ходе акции были задержаны 127 человек, в Магнитогорске, где также прошло подобное мероприятие - 44 человека", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по оценке полиции, в Челябинске в несогласованной акции участвовали около 1,5 тысячи человек, в Магнитогорске – около 80 человек.В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Как ранее заявляла уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в акции участвовали около 1 тысячи человек, 128 человек задержаны, в том числе 16 несовершеннолетних.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/aktsii-1595432900.html
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гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинской области задержали более 170 человек после незаконных акций

08:51 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Более 170 человек задержаны в Челябинской области после проведенных в воскресенье несогласованных акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"В Челябинске в ходе акции были задержаны 127 человек, в Магнитогорске, где также прошло подобное мероприятие - 44 человека", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по оценке полиции, в Челябинске в несогласованной акции участвовали около 1,5 тысячи человек, в Магнитогорске – около 80 человек.
В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Как ранее заявляла уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в акции участвовали около 1 тысячи человек, 128 человек задержаны, в том числе 16 несовершеннолетних.
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 23:04
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ГУМВДАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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