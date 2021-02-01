В Челябинской области задержали более 170 человек после незаконных акций
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Более 170 человек задержаны в Челябинской области после проведенных в воскресенье несогласованных акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"В Челябинске в ходе акции были задержаны 127 человек, в Магнитогорске, где также прошло подобное мероприятие - 44 человека", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по оценке полиции, в Челябинске в несогласованной акции участвовали около 1,5 тысячи человек, в Магнитогорске – около 80 человек.
В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Как ранее заявляла уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в акции участвовали около 1 тысячи человек, 128 человек задержаны, в том числе 16 несовершеннолетних.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".