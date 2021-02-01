https://ria.ru/20210201/xiaomi-1595557399.html

Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются

Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются

Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:57

2021-02-01T17:57

2021-02-01T17:57

наука

xiaomi inc

сша

экономика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget.Юристы технологического гиганта подали жалобу на министерство обороны и казначейство США, назвав решение незаконным. Xiaomi доказывает, что не относится ни к китайским военным, ни к КПК — 75 процентов акция принадлежат соучредителям Лин Бину и Лей Цзюню. Среди других акционеров называются, в том числе и американские граждане и инвестиционные группы.Решение о включении Xiaomi в черный список для инвесторов должно вступить в силу 15 марта. В этом случае бизнес из США должен будет вынести свои активы из компании до 11 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210115/xiaomi-1593209322.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, сша, экономика