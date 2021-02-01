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Наука
https://ria.ru/20210201/xiaomi-1595557399.html
Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются
Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются
Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:57
2021-02-01T17:57
наука
xiaomi inc
сша
экономика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget.Юристы технологического гиганта подали жалобу на министерство обороны и казначейство США, назвав решение незаконным. Xiaomi доказывает, что не относится ни к китайским военным, ни к КПК — 75 процентов акция принадлежат соучредителям Лин Бину и Лей Цзюню. Среди других акционеров называются, в том числе и американские граждане и инвестиционные группы.Решение о включении Xiaomi в черный список для инвесторов должно вступить в силу 15 марта. В этом случае бизнес из США должен будет вынести свои активы из компании до 11 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20210115/xiaomi-1593209322.html
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xiaomi inc, сша, экономика

Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются

17:57 01.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget.
Юристы технологического гиганта подали жалобу на министерство обороны и казначейство США, назвав решение незаконным. Xiaomi доказывает, что не относится ни к китайским военным, ни к КПК — 75 процентов акция принадлежат соучредителям Лин Бину и Лей Цзюню. Среди других акционеров называются, в том числе и американские граждане и инвестиционные группы.
Посетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:20Наука
Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
Решение о включении Xiaomi в черный список для инвесторов должно вступить в силу 15 марта. В этом случае бизнес из США должен будет вынести свои активы из компании до 11 ноября 2021 года.
 
НаукаXiaomi IncСШАЭкономика
 
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