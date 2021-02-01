https://ria.ru/20210201/xiaomi-1595557399.html
Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются
Производитель смартфонов Xiaomi доказывает властям США, что те ошибаются
Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:57
2021-02-01T17:57
2021-02-01T17:57
наука
xiaomi inc
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi подала судебный иск против решения США включить производителя в черный список для инвесторов. Об этом сообщает Engadget.Юристы технологического гиганта подали жалобу на министерство обороны и казначейство США, назвав решение незаконным. Xiaomi доказывает, что не относится ни к китайским военным, ни к КПК — 75 процентов акция принадлежат соучредителям Лин Бину и Лей Цзюню. Среди других акционеров называются, в том числе и американские граждане и инвестиционные группы.Решение о включении Xiaomi в черный список для инвесторов должно вступить в силу 15 марта. В этом случае бизнес из США должен будет вынести свои активы из компании до 11 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20210115/xiaomi-1593209322.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, сша, экономика