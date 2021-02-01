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Медведев заявил, что у ЕР есть все шансы получить большинство на выборах
Медведев заявил, что у ЕР есть все шансы получить большинство на выборах
У "Единой России" есть все шансы получить большинство на предстоящих выборах в Госдуму, для этого нужно много работать, считает зампредседателя Совета... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:18
2021-02-01T08:18
2021-02-01T12:46
большое интервью дмитрия медведева
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дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. У "Единой России" есть все шансы получить большинство на предстоящих выборах в Госдуму, для этого нужно много работать, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию."Потенциально это возможно, мы это делали, и люди оказывали нам такое доверие. Сейчас ситуация другая, поскольку у нас пандемия, и внимание "Единой России", на мой взгляд, должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, хотя законы политического жанра никто не отменял, они остаются, но в значительной степени совершенно на другом, то, чем "Единая Россия" сейчас и занимается, – на помощи людям, вот обычной нормальной помощи", - добавил Медведев.Он напомнил, что партия проводит волонтёрские мероприятия."Это же на самом деле абсолютно такая честная каждодневная работа. Знаете, люди, которые занимаются такой добровольческой активностью, они в самую последнюю очередь думают о результатах выступления "Единой России" на выборах. Когда человек заходит в больницу, идёт в красную зону в больнице, вряд ли он думает о приобретённых очках", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что "это совершенно другие формы мотивации, это личная позиция" и за это нужно сказать спасибо. В то же время он отметил, что ни одна партия кроме "Единой России" этим не занимается. "И я надеюсь, что гражданам нашей страны такого рода деятельность партии видна", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
У "Единой России
" есть все шансы получить большинство на предстоящих выборах в Госдуму
, для этого нужно много работать, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
, возглавляющий партию.
"Что же касается выступления "Единой России", которую я возглавляю, то я думаю, что у "Единой России" есть все шансы получить большинство, для этого нужно много работать. Насчёт конституционного большинства, наверное, и это возможно, но для этого "Единая Россия" должна завоевать симпатии очень большого количества людей", - сказал он в интервью российским СМИ.
"Потенциально это возможно, мы это делали, и люди оказывали нам такое доверие. Сейчас ситуация другая, поскольку у нас пандемия, и внимание "Единой России", на мой взгляд, должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, хотя законы политического жанра никто не отменял, они остаются, но в значительной степени совершенно на другом, то, чем "Единая Россия" сейчас и занимается, – на помощи людям, вот обычной нормальной помощи", - добавил Медведев.
Он напомнил, что партия проводит волонтёрские мероприятия.
"Это же на самом деле абсолютно такая честная каждодневная работа. Знаете, люди, которые занимаются такой добровольческой активностью, они в самую последнюю очередь думают о результатах выступления "Единой России" на выборах. Когда человек заходит в больницу, идёт в красную зону в больнице, вряд ли он думает о приобретённых очках", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что "это совершенно другие формы мотивации, это личная позиция" и за это нужно сказать спасибо. В то же время он отметил, что ни одна партия кроме "Единой России" этим не занимается. "И я надеюсь, что гражданам нашей страны такого рода деятельность партии видна", - добавил Медведев.