https://ria.ru/20210201/vybory-1595432996.html

Медведев заявил, что у ЕР есть все шансы получить большинство на выборах

Медведев заявил, что у ЕР есть все шансы получить большинство на выборах

У "Единой России" есть все шансы получить большинство на предстоящих выборах в Госдуму, для этого нужно много работать, считает зампредседателя Совета... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:18

2021-02-01T08:18

2021-02-01T12:46

большое интервью дмитрия медведева

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дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. У "Единой России" есть все шансы получить большинство на предстоящих выборах в Госдуму, для этого нужно много работать, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию."Потенциально это возможно, мы это делали, и люди оказывали нам такое доверие. Сейчас ситуация другая, поскольку у нас пандемия, и внимание "Единой России", на мой взгляд, должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, хотя законы политического жанра никто не отменял, они остаются, но в значительной степени совершенно на другом, то, чем "Единая Россия" сейчас и занимается, – на помощи людям, вот обычной нормальной помощи", - добавил Медведев.Он напомнил, что партия проводит волонтёрские мероприятия."Это же на самом деле абсолютно такая честная каждодневная работа. Знаете, люди, которые занимаются такой добровольческой активностью, они в самую последнюю очередь думают о результатах выступления "Единой России" на выборах. Когда человек заходит в больницу, идёт в красную зону в больнице, вряд ли он думает о приобретённых очках", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что "это совершенно другие формы мотивации, это личная позиция" и за это нужно сказать спасибо. В то же время он отметил, что ни одна партия кроме "Единой России" этим не занимается. "И я надеюсь, что гражданам нашей страны такого рода деятельность партии видна", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210120/volodin-1593853978.html

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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика