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В Кремле заявили, что точных дат встречи Путина и Макрона пока нет

В Кремле заявили, что точных дат встречи Путина и Макрона пока нет

Точных дат встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:41

2021-02-01T12:41

2021-02-01T12:41

россия

пьер леви

эммануэль макрон

дмитрий песков

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Точных дат встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В интервью РИА Новости французский посол в РФ Пьер Леви сообщил, что Париж и Москва рассматривают возможность организации визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, но конкретных дат пока нет."Точных дат пока для этого нет, но вы знаете, Путин и Макрон поддерживают весьма интенсивный диалог", - сказал Песков, отвечая на вопрос о датах встречи."Последний год это телефонный диалог, но даже телефонный формат никоим образом не влияет на содержательную сторону. Содержательная сторона по-прежнему очень богата, у нас очень многогранные отношения. Мы не везде соглашаемся, но мы все обсуждаем, это те отношения, которые мы высоко ценим. И действительно неоднократно президенты говорили о необходимости организации личной встречи. И они условились, что как только обстановка будет более-менее подходящей для этого, такую встречу они проведут. Но еще раз повторяю, точных дат пока нет", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210126/makron-1594682656.html

россия

франция

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россия, пьер леви, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, в мире