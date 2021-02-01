Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/volodin-1595526575.html
Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ
Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ
Позиции РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно укрепились за этот год, большинство парламентариев стремятся к конструктивному диалогу,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:35
2021-02-01T15:35
россия
госдума рф
вячеслав володин
европа
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_125:458:2952:2048_1920x0_80_0_0_fe2979d3c5bf58bb535379f68583e570.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Позиции РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно укрепились за этот год, большинство парламентариев стремятся к конструктивному диалогу, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин."Позиция России в ПАСЕ значительно укрепились за год с момента возвращения. Большинство депутатов стремятся к развитию конструктивного диалога. Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Госдуму провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому", - добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210129/pase-1595059868.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_415:622:2317:2048_1920x0_80_0_0_fd7a853dbd274f02c79b8fa577e290c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, вячеслав володин, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ

15:35 01.02.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Позиции РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно укрепились за этот год, большинство парламентариев стремятся к конструктивному диалогу, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нынешняя сессия отметилась тем, что сложилось устойчивое большинство тех, кто выступил против любых нападок в отношении российской делегации. Все попытки сорвать работу депутатов и сенаторов провалились", - сказал Володин, комментируя итоги сессии.

Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 02:25
Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
"Позиция России в ПАСЕ значительно укрепились за год с момента возвращения. Большинство депутатов стремятся к развитию конструктивного диалога. Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Госдуму провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому", - добавил спикер Госдумы.
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния