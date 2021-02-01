https://ria.ru/20210201/volodin-1595526575.html

Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ

Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ

Позиции РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно укрепились за этот год, большинство парламентариев стремятся к конструктивному диалогу,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:35

2021-02-01T15:35

2021-02-01T15:35

россия

госдума рф

вячеслав володин

европа

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Позиции РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно укрепились за этот год, большинство парламентариев стремятся к конструктивному диалогу, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин."Позиция России в ПАСЕ значительно укрепились за год с момента возвращения. Большинство депутатов стремятся к развитию конструктивного диалога. Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Госдуму провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому", - добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20210129/pase-1595059868.html

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европа

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2021

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россия, госдума рф, вячеслав володин, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире