https://ria.ru/20210201/volochkova-1595472808.html
Волочкова рассказала, как относится к хейту
Волочкова рассказала, как относится к хейту
Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, –... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:32
2021-02-01T16:32
2021-02-01T16:32
instagram
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нтв (телеканал)
анастасия волочкова
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, – Прим. ред.) и критике в Сети. По словам танцовщицы, она не обращает внимание на завистников, которые ей пишут гадости в соцсетях, так как ставит перед собой "более высокие задачи в жизни". Балерина также объяснила, почему закрыла комментарии под постом в Instagram, в котором рассказала о расставании с любимым человеком через семь месяцев отношений. "Я сделала это, потому что я в них не нуждалась", – пояснила она, добавив, что и так постоянно закрывает комментарии, чтобы их не читать.
https://ria.ru/20210130/borisova-1595181796.html
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РИА Новости
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instagram, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), анастасия волочкова