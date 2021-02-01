https://ria.ru/20210201/volochkova-1595472808.html

Волочкова рассказала, как относится к хейту

Волочкова рассказала, как относится к хейту

Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, –... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:32

2021-02-01T16:32

2021-02-01T16:32

instagram

шоубиз

знаменитости

звезды

нтв (телеканал)

анастасия волочкова

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, – Прим. ред.) и критике в Сети. По словам танцовщицы, она не обращает внимание на завистников, которые ей пишут гадости в соцсетях, так как ставит перед собой "более высокие задачи в жизни". Балерина также объяснила, почему закрыла комментарии под постом в Instagram, в котором рассказала о расставании с любимым человеком через семь месяцев отношений. "Я сделала это, потому что я в них не нуждалась", – пояснила она, добавив, что и так постоянно закрывает комментарии, чтобы их не читать.

https://ria.ru/20210130/borisova-1595181796.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), анастасия волочкова