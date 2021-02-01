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https://ria.ru/20210201/volochkova-1595472808.html
Волочкова рассказала, как относится к хейту
Волочкова рассказала, как относится к хейту
Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, –... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:32
2021-02-01T16:32
instagram
шоубиз
знаменитости
звезды
нтв (телеканал)
анастасия волочкова
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, – Прим. ред.) и критике в Сети. По словам танцовщицы, она не обращает внимание на завистников, которые ей пишут гадости в соцсетях, так как ставит перед собой "более высокие задачи в жизни". Балерина также объяснила, почему закрыла комментарии под постом в Instagram, в котором рассказала о расставании с любимым человеком через семь месяцев отношений. "Я сделала это, потому что я в них не нуждалась", – пояснила она, добавив, что и так постоянно закрывает комментарии, чтобы их не читать.
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instagram, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), анастасия волочкова

Волочкова рассказала, как относится к хейту

16:32 01.02.2021
 
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Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в недавнем выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как относится к хейту (публичному оскорблению людей в интернете, – Прим. ред.) и критике в Сети.
По словам танцовщицы, она не обращает внимание на завистников, которые ей пишут гадости в соцсетях, так как ставит перед собой "более высокие задачи в жизни".
"Я за то, чтобы мы все отличались поступками. Поэтому так и хочется сказать людям, вернее, этим моральным уродам: "Вы хоть что-нибудь сделали то, что сделали мы?" – прокомментировала Волочкова.
Балерина также объяснила, почему закрыла комментарии под постом в Instagram, в котором рассказала о расставании с любимым человеком через семь месяцев отношений.
"Я сделала это, потому что я в них не нуждалась", – пояснила она, добавив, что и так постоянно закрывает комментарии, чтобы их не читать.
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 00:20Шоубиз
Дана Борисова высмеяла расставание Волочковой с таинственным возлюбленным
 
ШоубизInstagramЗнаменитостизвездыНТВ (телеканал)Анастасия Волочкова
 
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