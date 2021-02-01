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МВД проверит сообщения о пьяном полицейском во Владивостоке
МВД проверит сообщения о пьяном полицейском во Владивостоке
Полиция проверяет информацию о некорректном поведении своего сотрудника в отношении задержанной участницы несогласованного митинга во Владивостоке и о том, что... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:59
2021-02-01T15:59
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о некорректном поведении своего сотрудника в отношении задержанной участницы несогласованного митинга во Владивостоке и о том, что он был нетрезв, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Ранее местная жительница в соцсетях написала, что стала свидетельницей того, как сотрудник отдела полиции №4 во Владивостоке якобы в состоянии опьянения работал с задержанными на несогласованной акции, угрожал и хамил. Историю подхватили Telegram-каналы.Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация со слов задержанного на митинге о том, что силовик якобы ранил его в ногу из травматического оружия, а к другому задержанному применяли электрошокер и физическую силу - речь опять шла об отделе полиции №4. В УМВД опровергли эту информацию.Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади в воскресенье собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались около 150 человек, отмечали власти региона. По данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано, предварительно, около 100 человек.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
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россия, владивосток, приморский край, происшествия

МВД проверит сообщения о пьяном полицейском во Владивостоке

15:59 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о некорректном поведении своего сотрудника в отношении задержанной участницы несогласованного митинга во Владивостоке и о том, что он был нетрезв, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Ранее местная жительница в соцсетях написала, что стала свидетельницей того, как сотрудник отдела полиции №4 во Владивостоке якобы в состоянии опьянения работал с задержанными на несогласованной акции, угрожал и хамил. Историю подхватили Telegram-каналы.
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"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о том, что сотрудник ОП №4 некорректно общался с гражданами, доставленными за участие в несанкционированном публичном мероприятии, а также якобы находился в состоянии опьянения. По итогам проверки будет также дана правовая оценка действиям гражданки, разместившей вышеуказанную информацию в открытом доступе", - сообщила Сырова.

Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация со слов задержанного на митинге о том, что силовик якобы ранил его в ногу из травматического оружия, а к другому задержанному применяли электрошокер и физическую силу - речь опять шла об отделе полиции №4. В УМВД опровергли эту информацию.
Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади в воскресенье собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались около 150 человек, отмечали власти региона. По данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано, предварительно, около 100 человек.
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