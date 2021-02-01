https://ria.ru/20210201/veter-1595423283.html

На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Спасатели на Чукотке объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за ураганного ветра и сильного снега, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T02:38

2021-02-01T02:38

2021-02-01T02:38

россия

эгвекинот

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Спасатели на Чукотке объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за ураганного ветра и сильного снега, сообщает региональный главк МЧС РФ."Ожидается сильный ветер с сильной метелью, сильный снег, видимость менее 500 метров, ветер порывами 25-30 м/с в континентальной части, на побережье порывами 37-42 м/с. Под действие циклона попадают городской округ Анадырь и Анадырский муниципальный район, в районе поселка Эгвекинот порывы ветра до 32 м/с", - говорится в сообщении.В Анадыре порывы ветра прогнозируются до 37-42 м/с.

https://ria.ru/20210117/kamchatka-1593371138.html

россия

эгвекинот

чукотка

владивосток

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2021

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россия, эгвекинот, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия