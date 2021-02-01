Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе
22:33 01.02.2021 (обновлено: 22:34 01.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от экстренных разрешений препаратов и другие меры, признав, что они сказались на скорости вакцинации в стране и в сообществе.
"ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила (вакцину) AstraZeneca. Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии - ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество", - сказала Меркель на пресс-конференции в понедельник по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии.
Ранее германские регионы высказали критику в связи с недостаточными и нерегулярными поставками препарата, что ведет к приостановкам в кампании по вакцинации, стартовавшей в ФРГ в конце декабря прошлого года.
По словам канцлера, тот факт, что в ЕС "частично очень долго вели переговоры" с производителями вакцин, был связан с "вопросами о гарантиях", которые были предоставлены компаниями.
29 января, 08:00Запад готов воевать за вакцину
"Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне", - сказала Меркель, добавив, что "путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины".
Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в ФРГ и ЕС, Меркель также сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта, развернув широкое производство препарата в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится "в первом-втором кварталах текущего года".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.