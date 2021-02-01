Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595590961.html
Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе
Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:33
2021-02-01T22:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
ангела меркель
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/78/1562197887_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_ee6a17897939e3b21a8cec0a80191ab3.jpg
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от экстренных разрешений препаратов и другие меры, признав, что они сказались на скорости вакцинации в стране и в сообществе.Ранее германские регионы высказали критику в связи с недостаточными и нерегулярными поставками препарата, что ведет к приостановкам в кампании по вакцинации, стартовавшей в ФРГ в конце декабря прошлого года.По словам канцлера, тот факт, что в ЕС "частично очень долго вели переговоры" с производителями вакцин, был связан с "вопросами о гарантиях", которые были предоставлены компаниями."Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне", - сказала Меркель, добавив, что "путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины".Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в ФРГ и ЕС, Меркель также сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта, развернув широкое производство препарата в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится "в первом-втором кварталах текущего года".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html
https://ria.ru/20210201/lokdaun-1595540375.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156219/78/1562197887_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_cd2f97d5352fd69524d74e7077024e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, в мире

Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе

22:33 01.02.2021 (обновлено: 22:34 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от экстренных разрешений препаратов и другие меры, признав, что они сказались на скорости вакцинации в стране и в сообществе.

"ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила (вакцину) AstraZeneca. Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии - ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество", - сказала Меркель на пресс-конференции в понедельник по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии.

Ранее германские регионы высказали критику в связи с недостаточными и нерегулярными поставками препарата, что ведет к приостановкам в кампании по вакцинации, стартовавшей в ФРГ в конце декабря прошлого года.
По словам канцлера, тот факт, что в ЕС "частично очень долго вели переговоры" с производителями вакцин, был связан с "вопросами о гарантиях", которые были предоставлены компаниями.
Очередь на вакцинацию в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:00
Запад готов воевать за вакцину
"Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне", - сказала Меркель, добавив, что "путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины".
Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в ФРГ и ЕС, Меркель также сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта, развернув широкое производство препарата в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится "в первом-втором кварталах текущего года".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Площадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 16:34Распространение коронавируса
Власти Германии рассказали об эффекте от локдауна
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния