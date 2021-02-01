https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595590961.html

Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе

Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:33

2021-02-01T22:33

2021-02-01T22:34

распространение коронавируса

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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от экстренных разрешений препаратов и другие меры, признав, что они сказались на скорости вакцинации в стране и в сообществе.Ранее германские регионы высказали критику в связи с недостаточными и нерегулярными поставками препарата, что ведет к приостановкам в кампании по вакцинации, стартовавшей в ФРГ в конце декабря прошлого года.По словам канцлера, тот факт, что в ЕС "частично очень долго вели переговоры" с производителями вакцин, был связан с "вопросами о гарантиях", которые были предоставлены компаниями."Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне", - сказала Меркель, добавив, что "путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины".Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в ФРГ и ЕС, Меркель также сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта, развернув широкое производство препарата в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится "в первом-втором кварталах текущего года".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html

https://ria.ru/20210201/lokdaun-1595540375.html

германия

сша

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здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, в мире