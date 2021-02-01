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https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595536938.html
В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Почти 16 тысяч жителей Челябинской области на утро 1 февраля поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает очередную партию вакцины,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:16
2021-02-01T16:16
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Почти 16 тысяч жителей Челябинской области на утро 1 февраля поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает очередную партию вакцины, сообщила первый замгубернатора области Ирина Гехт.Как сообщалось, на 26 января в регионе привились 11,8 тысячи человек."Мы получили в четверг (на прошлой неделе) 14 400 доз вакцины. В пятницу и субботу она была распределена по муниципалитетам. На утро сегодняшнего дня, сегодня мы еще не берем, вакцинировано 15 815 человек. И сегодняшний день добавит нам значительное число людей", - сказала она журналистам.Она уточнила, что регион ждет следующую поставку. Производство вакцины увеличилось, и ее количество будет достаточно для всех записавшихся желающих привиться, добавила она.Также Гехт уточнила, что если в области ранее было развернуто 7,15 тысячи "ковидных" коек, то в настоящее время регион выходит на 4,2 тысячи коек, сокращая их почти вполовину. Кроме того, на сегодняшний день в регионе обеспечено лекарственными препаратами более 32,7 тысячи пациентов, лечащихся на дома от COVID-19, за счет областного бюджета и 19,5 тысячи - за счет федерального бюджета, пояснила она.Как ранее сообщалось, в феврале регион ожидает поступление 55,6 тысячи доз вакцины.По данным минздрава региона, в области подтверждено 45 498 случаев заболевания COVID-19 (плюс 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 2 человека). За прошедшие сутки выписаны 579 человек, всего 33 092 пациента выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, челябинская область, общество

В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

16:16 01.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Почти 16 тысяч жителей Челябинской области на утро 1 февраля поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает очередную партию вакцины, сообщила первый замгубернатора области Ирина Гехт.
Как сообщалось, на 26 января в регионе привились 11,8 тысячи человек.
"Мы получили в четверг (на прошлой неделе) 14 400 доз вакцины. В пятницу и субботу она была распределена по муниципалитетам. На утро сегодняшнего дня, сегодня мы еще не берем, вакцинировано 15 815 человек. И сегодняшний день добавит нам значительное число людей", - сказала она журналистам.
Она уточнила, что регион ждет следующую поставку. Производство вакцины увеличилось, и ее количество будет достаточно для всех записавшихся желающих привиться, добавила она.
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Также Гехт уточнила, что если в области ранее было развернуто 7,15 тысячи "ковидных" коек, то в настоящее время регион выходит на 4,2 тысячи коек, сокращая их почти вполовину. Кроме того, на сегодняшний день в регионе обеспечено лекарственными препаратами более 32,7 тысячи пациентов, лечащихся на дома от COVID-19, за счет областного бюджета и 19,5 тысячи - за счет федерального бюджета, пояснила она.
Как ранее сообщалось, в феврале регион ожидает поступление 55,6 тысячи доз вакцины.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 45 498 случаев заболевания COVID-19 (плюс 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 2 человека). За прошедшие сутки выписаны 579 человек, всего 33 092 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
 
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