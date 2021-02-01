https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595536938.html

В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Почти 16 тысяч жителей Челябинской области на утро 1 февраля поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает очередную партию вакцины,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:16

2021-02-01T16:16

2021-02-01T16:16

вакцинация россиян от covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Почти 16 тысяч жителей Челябинской области на утро 1 февраля поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает очередную партию вакцины, сообщила первый замгубернатора области Ирина Гехт.Как сообщалось, на 26 января в регионе привились 11,8 тысячи человек."Мы получили в четверг (на прошлой неделе) 14 400 доз вакцины. В пятницу и субботу она была распределена по муниципалитетам. На утро сегодняшнего дня, сегодня мы еще не берем, вакцинировано 15 815 человек. И сегодняшний день добавит нам значительное число людей", - сказала она журналистам.Она уточнила, что регион ждет следующую поставку. Производство вакцины увеличилось, и ее количество будет достаточно для всех записавшихся желающих привиться, добавила она.Также Гехт уточнила, что если в области ранее было развернуто 7,15 тысячи "ковидных" коек, то в настоящее время регион выходит на 4,2 тысячи коек, сокращая их почти вполовину. Кроме того, на сегодняшний день в регионе обеспечено лекарственными препаратами более 32,7 тысячи пациентов, лечащихся на дома от COVID-19, за счет областного бюджета и 19,5 тысячи - за счет федерального бюджета, пояснила она.Как ранее сообщалось, в феврале регион ожидает поступление 55,6 тысячи доз вакцины.По данным минздрава региона, в области подтверждено 45 498 случаев заболевания COVID-19 (плюс 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 2 человека). За прошедшие сутки выписаны 579 человек, всего 33 092 пациента выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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