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Глава ДНР планирует привиться от коронавируса российской вакциной
Глава ДНР планирует привиться от коронавируса российской вакциной
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что планирует привиться от коронавируса российской вакциной. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:08
2021-02-01T15:08
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что планирует привиться от коронавируса российской вакциной.Как сообщил ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, вакцинация от коронавируса начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, 1 февраля. Ранее глава ДНР заявил, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в ДНР.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Глава ДНР планирует привиться от коронавируса российской вакциной

15:08 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что планирует привиться от коронавируса российской вакциной.
Как сообщил ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, вакцинация от коронавируса начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, 1 февраля. Ранее глава ДНР заявил, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в ДНР.

"Да, планирую в числе первых, конечно же, сделать прививку. Я считаю это правильным, считаю целесообразным, потому что у меня достаточно много контактов и я хочу в принципе не быть каким-то, так сказать, фактором, который может распространять вирус", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
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