Глава ДНР планирует привиться от коронавируса российской вакциной

"Да, планирую в числе первых, конечно же, сделать прививку. Я считаю это правильным, считаю целесообразным, потому что у меня достаточно много контактов и я хочу в принципе не быть каким-то, так сказать, фактором, который может распространять вирус", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".