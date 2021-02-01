https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595486058.html

Почти 5 тысяч человек привились от коронавируса в ТЦ Подмосковья

Почти 5 тысяч человек привились от коронавируса в ТЦ Подмосковья

Почти пять тысяч человек сделали прививку от коронавируса в торговых центрах Московской области за неделю, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:42

2021-02-01T12:42

2021-02-01T12:43

новости подмосковья

светлана стригункова

коронавирус covid-19

красногорск

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 1 фев – РИА Новости. Почти пять тысяч человек сделали прививку от коронавируса в торговых центрах Московской области за неделю, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова в ходе заседания облправительства."Вакцинация прошла в 35 торговых центрах, привито 4 799 человек, средняя нагрузка на точку составила 54 человека", - сказала Стригункова.По ее словам, лидерами стали Химки (922 человека), Люберцы (360) и Солнечногорск (474). В топ худших попали Балашиха (143), Красногорск (70) и Егорьвск (10).

https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595482532.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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2021

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светлана стригункова , коронавирус covid-19, красногорск, московская область (подмосковье)