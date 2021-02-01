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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595482532.html
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Более 87 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавирусной инфекции, всего регион получил 171,2 тысячи доз медпрепарата, сообщила министр... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:36
2021-02-01T12:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
светлана стригункова
здоровье - общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 87 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавирусной инфекции, всего регион получил 171,2 тысячи доз медпрепарата, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Всего мы получили 171 230 доз (вакцины от COVID-19 - ред.)... Всего вакцинированы 87 226 человек, из них 39% - это жители старше 60 лет", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Она отметила, что в среднем в неделю от COVID-19 прививку делали около 6,2 тысячи жителей Подмосковья."Также на прошлой неделе организованы пункты вакцинации в 35 торговых центрах", - добавила министр.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, как только в области будет выявлено менее 900 случаев новых заболевших в сутки, власти отменят все существующие ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

12:36 01.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 87 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавирусной инфекции, всего регион получил 171,2 тысячи доз медпрепарата, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Всего мы получили 171 230 доз (вакцины от COVID-19 - ред.)... Всего вакцинированы 87 226 человек, из них 39% - это жители старше 60 лет", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
Она отметила, что в среднем в неделю от COVID-19 прививку делали около 6,2 тысячи жителей Подмосковья.
"Также на прошлой неделе организованы пункты вакцинации в 35 торговых центрах", - добавила министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, как только в области будет выявлено менее 900 случаев новых заболевших в сутки, власти отменят все существующие ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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