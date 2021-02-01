https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595476946.html

На "Госуслугах" открылась запись на вакцинацию от COVID для всех россиян

На "Госуслугах" открылась запись на вакцинацию от COVID для всех россиян

На портале госуслуг запустили специализированную форму записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех регионов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:15

2021-02-01T12:15

2021-02-01T17:32

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На портале госуслуг запустили специализированную форму записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех регионов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По словам Чернышенко, теперь для удобства пользователей на главной странице портала появился отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел. "В форме данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить, человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", — отметил вице-премьер. Он добавил, что если в выбранной медицинской организации, например, нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания. "То есть он никуда не теряется, и ему приходит информация, как только появляется свободное время", — заключил Чернышенко.Сейчас россиянам доступна вакцина "Спутник V", созданная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Это первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции, Минздрав зарегистрировал его в конце лета. В скором времени также появится возможность привиться "ЭпиВакКороной" от Центра "Вектор" и другими вакцинами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-02-01T12:15 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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