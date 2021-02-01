https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595441353.html

Российский постпред оценил идею введения "паспортов вакцинации" в ЕС

Российский постпред оценил идею введения "паспортов вакцинации" в ЕС

Вокруг вопроса с возможным введением "паспортов вакцинации" против нового коронавируса в Евросоюзе сложилось немало ненужного шума, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:39

2021-02-01T09:39

2021-02-01T09:39

распространение коронавируса

россия

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Вокруг вопроса с возможным введением "паспортов вакцинации" против нового коронавируса в Евросоюзе сложилось немало ненужного шума, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Вы знаете, столько ненужного шума вокруг этого", - ответил он на вопрос о своём отношении к обсуждению в Евросоюзе идеи введения "паспортов вакцинации".В январские праздники был "вброс" в российских СМИ о том, что Шенгенские визы будут, якобы, выдавать только при наличии прививки от COVID-19, причём сделанной только западной вакциной, отметил Чижов."Это же явная неправда, поскольку такой подход означал бы отказ наших европейских партнеров от контактов не только с Россией, но и с большинством населения Земли, от учета огромного количества прочих важных факторов. Да и в условиях нынешнего дефицита - такой знакомый моему поколению термин - вакцин в ЕС подобный шаг вряд ли реален. Поэтому хотелось бы, чтобы журналисты и эксперты как в России, так и за ее пределами, более вдумчиво подходили к анализу поступающей информации", - заключил он.Страны ЕС в конце января согласовали необязательные к исполнению принципы для сертификатов по вакцинации от коронавируса в ЕС, однако пока речь идёт только о медицинских целях применения таких документов.Читайте полный текст интервью Владимира Чижова >>

https://ria.ru/20210122/bigfarma-1594050097.html

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593038721.html

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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире