Российский постпред оценил ситуацию с вакцинацией в Евросоюзе
09:27 01.02.2021 (обновлено: 09:34 01.02.2021)
© AP Photo / Francisco SecoМедбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с вакцинацией против нового коронавируса в Евросоюзе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат от Pfizer/BioNTech. Сейчас в ЕС уже допущены к использованию вакцины трёх компаний - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Однако курсировала информация о недопоставках препаратов.
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Среди прочего Чижов отметил, что получение вакцин странами союза задерживается.
"Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса", - сказал он.
Для стабилизации ситуации с наличием вакцины Еврокомиссия даже согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, однако из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли это решение Еврокомиссии тревожным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.