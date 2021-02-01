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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595439542.html
Российский постпред оценил ситуацию с вакцинацией в Евросоюзе
Российский постпред оценил ситуацию с вакцинацией в Евросоюзе
Ситуация с вакцинацией против нового коронавируса в Евросоюзе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса, сказал в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:27
2021-02-01T09:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с вакцинацией против нового коронавируса в Евросоюзе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат от Pfizer/BioNTech. Сейчас в ЕС уже допущены к использованию вакцины трёх компаний - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Однако курсировала информация о недопоставках препаратов.Среди прочего Чижов отметил, что получение вакцин странами союза задерживается."Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса", - сказал он.Для стабилизации ситуации с наличием вакцины Еврокомиссия даже согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, однако из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли это решение Еврокомиссии тревожным.Читайте полный текст интервью Владимира Чижова &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, владимир чижов, евросоюз, в мире

Российский постпред оценил ситуацию с вакцинацией в Евросоюзе

09:27 01.02.2021 (обновлено: 09:34 01.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoМедбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии
Медбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с вакцинацией против нового коронавируса в Евросоюзе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат от Pfizer/BioNTech. Сейчас в ЕС уже допущены к использованию вакцины трёх компаний - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Однако курсировала информация о недопоставках препаратов.
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Среди прочего Чижов отметил, что получение вакцин странами союза задерживается.
"Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса", - сказал он.
Для стабилизации ситуации с наличием вакцины Еврокомиссия даже согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, однако из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли это решение Еврокомиссии тревожным.
Читайте полный текст интервью Владимира Чижова >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЧижовЕвросоюзВ мире
 
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