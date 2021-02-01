https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595439542.html

Российский постпред оценил ситуацию с вакцинацией в Евросоюзе

Российский постпред оценил ситуацию с вакцинацией в Евросоюзе

Ситуация с вакцинацией против нового коронавируса в Евросоюзе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса, сказал в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:27

2021-02-01T09:27

2021-02-01T09:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с вакцинацией против нового коронавируса в Евросоюзе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат от Pfizer/BioNTech. Сейчас в ЕС уже допущены к использованию вакцины трёх компаний - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Однако курсировала информация о недопоставках препаратов.Среди прочего Чижов отметил, что получение вакцин странами союза задерживается."Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса", - сказал он.Для стабилизации ситуации с наличием вакцины Еврокомиссия даже согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, однако из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли это решение Еврокомиссии тревожным.Читайте полный текст интервью Владимира Чижова >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/bigfarma-1594050097.html

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коронавирус covid-19, владимир чижов, евросоюз, в мире