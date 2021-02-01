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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595437953.html
Медведев выступил против "гонки вакцин"
Медведев выступил против "гонки вакцин"
Вакцинация против коронавируса должна проходить во всех странах, не только в развитых, но и в слабых странах, не должно быть соперничества, нужно сотрудничать и РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:09
2021-02-01T12:43
распространение коронавируса
большое интервью дмитрия медведева
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса должна проходить во всех странах, не только в развитых, но и в слабых странах, не должно быть соперничества, нужно сотрудничать и обмениваться информацией, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он напомнил свои слова о том, что невозможно провакцинировать население одной отдельно взятой счастливой страны, а по её границам оставить всё как прежде, потому что "люди всё равно общаются, так или иначе вирус может проникнуть"."Поэтому, хотя это вызвало тогда критику, я ещё раз об этом скажу: конечно, вакцинация должна проходить во всех странах, и не только в развитых, но и в слабых странах", - сказал он.Медведев добавил, что крупные страны начали производить вакцины, но в небольшие ещё никто не добрался, и, по его словам, если этого не будет, то проблема сохранится гораздо более долго, чем хотелось бы.Кроме того, Медведев напомнил о антибиотикорезистентности, последствиях от приема антибиотиков, что обсуждалось на совещании по линии Совбеза."Медики, учёные стали говорить, что, к сожалению, очень многие группы антибиотиков перестали работать, что и так плохо, а в период пандемии просто смертельно опасно, когда человеку нужно получать антибиотики, а этот антибиотик не работает. Нужно подбирать всё новые и новые, так называемые резервные препараты. Это большая проблема, которой должно заниматься всё человечество и по которой нам нужно и научные изыскания проводить, и договариваться с партнёрами. Кроме того, отказаться, скажем по-честному, от закупок антибиотиков, которые не работают", - сказал он.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медведев: "У нас вакцины оцениваются по принципу эффективности и безопасности"
Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, в мире

Медведев выступил против "гонки вакцин"

09:09 01.02.2021 (обновлено: 12:43 01.02.2021)
 
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса должна проходить во всех странах, не только в развитых, но и в слабых странах, не должно быть соперничества, нужно сотрудничать и обмениваться информацией, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Понимаете, я не думаю, что должна быть какая-то гонка вакцин. Более того, конечно, вакцины должны работать везде", - сказал он в интервью российским СМИ.
Он напомнил свои слова о том, что невозможно провакцинировать население одной отдельно взятой счастливой страны, а по её границам оставить всё как прежде, потому что "люди всё равно общаются, так или иначе вирус может проникнуть".
"Поэтому, хотя это вызвало тогда критику, я ещё раз об этом скажу: конечно, вакцинация должна проходить во всех странах, и не только в развитых, но и в слабых странах", - сказал он.
Медведев: У нас вакцины оцениваются по принципу эффективности и безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 09:06Распространение коронавируса
Медведев объяснил, почему необходимо прививаться российскими вакцинами
Медведев добавил, что крупные страны начали производить вакцины, но в небольшие ещё никто не добрался, и, по его словам, если этого не будет, то проблема сохранится гораздо более долго, чем хотелось бы.
"И понятно, что здесь не должно быть соперничества, здесь должно быть сотрудничество, здесь должен быть разумный обмен информацией. Понятно, что в таких объёмах вакцину нужно выпускать на коммерческих началах – я имею в виду для самой медицинской промышленности это не может быть пионерским заданием, – но в то же время очевидно, что каждая страна сейчас думает прежде всего о своём населении, и это совершенно нормально", - сказал он.
Кроме того, Медведев напомнил о антибиотикорезистентности, последствиях от приема антибиотиков, что обсуждалось на совещании по линии Совбеза.
"Медики, учёные стали говорить, что, к сожалению, очень многие группы антибиотиков перестали работать, что и так плохо, а в период пандемии просто смертельно опасно, когда человеку нужно получать антибиотики, а этот антибиотик не работает. Нужно подбирать всё новые и новые, так называемые резервные препараты. Это большая проблема, которой должно заниматься всё человечество и по которой нам нужно и научные изыскания проводить, и договариваться с партнёрами. Кроме того, отказаться, скажем по-честному, от закупок антибиотиков, которые не работают", - сказал он.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 09:03Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаБольшое интервью Дмитрия МедведеваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевВ мире
 
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