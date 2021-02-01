https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595437953.html

Медведев выступил против "гонки вакцин"

Медведев выступил против "гонки вакцин"

Вакцинация против коронавируса должна проходить во всех странах, не только в развитых, но и в слабых странах, не должно быть соперничества, нужно сотрудничать и РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:09

2021-02-01T09:09

2021-02-01T12:43

распространение коронавируса

большое интервью дмитрия медведева

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595433956_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4c376521b23a06c6cdb9f79e3b6a4dca.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса должна проходить во всех странах, не только в развитых, но и в слабых странах, не должно быть соперничества, нужно сотрудничать и обмениваться информацией, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он напомнил свои слова о том, что невозможно провакцинировать население одной отдельно взятой счастливой страны, а по её границам оставить всё как прежде, потому что "люди всё равно общаются, так или иначе вирус может проникнуть"."Поэтому, хотя это вызвало тогда критику, я ещё раз об этом скажу: конечно, вакцинация должна проходить во всех странах, и не только в развитых, но и в слабых странах", - сказал он.Медведев добавил, что крупные страны начали производить вакцины, но в небольшие ещё никто не добрался, и, по его словам, если этого не будет, то проблема сохранится гораздо более долго, чем хотелось бы.Кроме того, Медведев напомнил о антибиотикорезистентности, последствиях от приема антибиотиков, что обсуждалось на совещании по линии Совбеза."Медики, учёные стали говорить, что, к сожалению, очень многие группы антибиотиков перестали работать, что и так плохо, а в период пандемии просто смертельно опасно, когда человеку нужно получать антибиотики, а этот антибиотик не работает. Нужно подбирать всё новые и новые, так называемые резервные препараты. Это большая проблема, которой должно заниматься всё человечество и по которой нам нужно и научные изыскания проводить, и договариваться с партнёрами. Кроме того, отказаться, скажем по-честному, от закупок антибиотиков, которые не работают", - сказал он.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/vaktsiny-1595437561.html

https://ria.ru/20210201/pandemiya-1595436851.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медведев: "У нас вакцины оцениваются по принципу эффективности и безопасности" Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ 2021-02-01T09:09 true PT15M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, в мире