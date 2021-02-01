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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595465809.html
Польша выступила за запрет экспорта вакцин от COVID-19 из Евросоюза
Польша выступила за запрет экспорта вакцин от COVID-19 из Евросоюза
Польша выступает за запрет экспорта вакцин от коронавируса с территории Евросоюза, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:33
2021-02-01T11:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
польша
бельгия
общество
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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Польша выступает за запрет экспорта вакцин от коронавируса с территории Евросоюза, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер."Мы также знаем, что многие страны Европейского союза мобилизовали Европейскую комиссию на введение ограничений, что касается возможности экспорта вакцины с территории Европейского союза", - сказал Мюллер в эфире Польского радио.Он отметил, что Польша также выступает за запрет экспорта вакцины. "Конечно, да, если речь идет о возможности реализации контрактов, которые были подписаны", - сказал официальный представитель правительства."Если окажется, я надеюсь, что это не так, но если окажется, что отдельные фирмы не реализуют контрактов с Европейским союзом, и одновременно имеют возможности для реализации этих контрактов, а одновременно экспортируют вакцины за пределы Европейского союза, то мы приходим к абсурдной ситуации", - пояснил Мюллер.Он напомнил, что весной прошлого года "многие страны, в том числе Польша, вводили ограничения, например, в области экспорта масок, медицинского оборудования"."Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации и в этом случае, мы считаем, что такие механизмы должны быть введены", - заключил представитель правительства.В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей - Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок вакцины в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.Власти Польши также высказывают претензии Германии, которая якобы нарушила европейское соглашение и заключила с Pfizer отдельный дополнительный контракт на покупку вакцины.В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения и пенсионеры. До конца первого квартала власти страны рассчитываю вакцинировать около 3,1 миллиона человек. По последней информации, уже привито более миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, польша, бельгия, общество

Польша выступила за запрет экспорта вакцин от COVID-19 из Евросоюза

11:33 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Польша выступает за запрет экспорта вакцин от коронавируса с территории Евросоюза, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
"Мы также знаем, что многие страны Европейского союза мобилизовали Европейскую комиссию на введение ограничений, что касается возможности экспорта вакцины с территории Европейского союза", - сказал Мюллер в эфире Польского радио.
Он отметил, что Польша также выступает за запрет экспорта вакцины. "Конечно, да, если речь идет о возможности реализации контрактов, которые были подписаны", - сказал официальный представитель правительства.
"Если окажется, я надеюсь, что это не так, но если окажется, что отдельные фирмы не реализуют контрактов с Европейским союзом, и одновременно имеют возможности для реализации этих контрактов, а одновременно экспортируют вакцины за пределы Европейского союза, то мы приходим к абсурдной ситуации", - пояснил Мюллер.
Он напомнил, что весной прошлого года "многие страны, в том числе Польша, вводили ограничения, например, в области экспорта масок, медицинского оборудования".
"Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации и в этом случае, мы считаем, что такие механизмы должны быть введены", - заключил представитель правительства.
В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей - Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок вакцины в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.
Власти Польши также высказывают претензии Германии, которая якобы нарушила европейское соглашение и заключила с Pfizer отдельный дополнительный контракт на покупку вакцины.
В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения и пенсионеры. До конца первого квартала власти страны рассчитываю вакцинировать около 3,1 миллиона человек. По последней информации, уже привито более миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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