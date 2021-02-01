https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595439276.html

Китай предложил России свою вакцину от COVID-19

Китай предложил России свою вакцину от COVID-19

Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:23

2021-02-01T09:23

2021-02-01T12:29

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная вакцина будет признана эффективной и безопасной, она может появиться на российском рынке, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их еще никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, одно предложение все же есть. "Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — отметил зампред Совбеза России.Медведев заявил, что если какой-то иностранный препарат будет признан эффективным и безопасным, то он сможет появиться на российском рынке, но основная задача — выпуск собственных вакцин. "Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке. Но сейчас основная задача все-таки состоит в выпуске наших вакцин и достижении необходимых показателей", — сказал он.По его словам, задача по каждому препарату — производство нескольких миллионов доз вакцины в месяц. "Во всяком случае, по "Спутнику" такая задача стоит к середине года до 30 миллионов доз произвести, по "ЭпиВакКороне", по "Вектору" — там тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже. Такая ситуация", — пояснил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >> Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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