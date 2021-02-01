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Китай предложил России свою вакцину от COVID-19
Китай предложил России свою вакцину от COVID-19
Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:23
2021-02-01T09:23
2021-02-01T12:29
большое интервью дмитрия медведева
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная вакцина будет признана эффективной и безопасной, она может появиться на российском рынке, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их еще никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, одно предложение все же есть. "Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — отметил зампред Совбеза России.Медведев заявил, что если какой-то иностранный препарат будет признан эффективным и безопасным, то он сможет появиться на российском рынке, но основная задача — выпуск собственных вакцин. "Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке. Но сейчас основная задача все-таки состоит в выпуске наших вакцин и достижении необходимых показателей", — сказал он.По его словам, задача по каждому препарату — производство нескольких миллионов доз вакцины в месяц. "Во всяком случае, по "Спутнику" такая задача стоит к середине года до 30 миллионов доз произвести, по "ЭпиВакКороне", по "Вектору" — там тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже. Такая ситуация", — пояснил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >> Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, китай, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай
предложил России
свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная вакцина будет признана эффективной и безопасной, она может появиться на российском рынке, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
.
"Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их еще никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
По его словам, одно предложение все же есть. "Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — отметил зампред Совбеза России.
Медведев заявил, что если какой-то иностранный препарат будет признан эффективным и безопасным, то он сможет появиться на российском рынке, но основная задача — выпуск собственных вакцин. "Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке. Но сейчас основная задача все-таки состоит в выпуске наших вакцин и достижении необходимых показателей", — сказал он.
По его словам, задача по каждому препарату — производство нескольких миллионов доз вакцины в месяц. "Во всяком случае, по "Спутнику" такая задача стоит к середине года до 30 миллионов доз произвести, по "ЭпиВакКороне", по "Вектору" — там тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже. Такая ситуация", — пояснил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.