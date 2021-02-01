Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595439276.html
Китай предложил России свою вакцину от COVID-19
Китай предложил России свою вакцину от COVID-19
Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:23
2021-02-01T12:29
большое интервью дмитрия медведева
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378597_0:46:3011:1740_1920x0_80_0_0_875656c123f9c380eb1c5f7c24d40930.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная вакцина будет признана эффективной и безопасной, она может появиться на российском рынке, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их еще никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, одно предложение все же есть. "Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — отметил зампред Совбеза России.Медведев заявил, что если какой-то иностранный препарат будет признан эффективным и безопасным, то он сможет появиться на российском рынке, но основная задача — выпуск собственных вакцин. "Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке. Но сейчас основная задача все-таки состоит в выпуске наших вакцин и достижении необходимых показателей", — сказал он.По его словам, задача по каждому препарату — производство нескольких миллионов доз вакцины в месяц. "Во всяком случае, по "Спутнику" такая задача стоит к середине года до 30 миллионов доз произвести, по "ЭпиВакКороне", по "Вектору" — там тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже. Такая ситуация", — пояснил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt; Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378597_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_1b26728b71aaed9bc2d7183b10aca1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, китай, общество

Китай предложил России свою вакцину от COVID-19

09:23 01.02.2021 (обновлено: 12:29 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, эта инициатива партнеров будет самым внимательным образом проанализирована, если какая-то иностранная вакцина будет признана эффективной и безопасной, она может появиться на российском рынке, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их еще никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
По его словам, одно предложение все же есть. "Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — отметил зампред Совбеза России.
Медведев заявил, что если какой-то иностранный препарат будет признан эффективным и безопасным, то он сможет появиться на российском рынке, но основная задача — выпуск собственных вакцин. "Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке. Но сейчас основная задача все-таки состоит в выпуске наших вакцин и достижении необходимых показателей", — сказал он.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По его словам, задача по каждому препарату — производство нескольких миллионов доз вакцины в месяц. "Во всяком случае, по "Спутнику" такая задача стоит к середине года до 30 миллионов доз произвести, по "ЭпиВакКороне", по "Вектору" — там тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже. Такая ситуация", — пояснил он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаБольшое интервью Дмитрия МедведеваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевКитайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния