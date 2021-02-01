https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595438644.html
Медведев заявил, что Россия никому не навязывает свои вакцины
Медведев заявил, что Россия никому не навязывает свои вакцины
Россия никому не навязывает свои вакцины, главная задача - достаточное количество хорошо работающих вакцин для россиян, и одно из совещаний будет посвящено... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:13
2021-02-01T09:13
2021-02-01T12:29
большое интервью дмитрия медведева
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия никому не навязывает свои вакцины, главная задача - достаточное количество хорошо работающих вакцин для россиян, и одно из совещаний будет посвящено вопросам их производства, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Смотрите, ещё раз подчеркну, что мы вообще никому ничего не навязываем. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы было достаточное количество хорошо работающих вакцин для населения нашей страны. Эта задача приоритетная, и надеюсь, что она будет решена теми темпами, о которых я сказал", - сообщил он в интервью российским СМИ."Я, кстати, через некоторое время всё равно соберу товарищей своих и из правительства, и из администрации президента, где есть коллеги, которые этим занимаются, и из других структур, мы поговорим о том, как это производство идёт. Но сейчас уже можно говорить о том, что мы вышли на достаточно высокие темпы этого производства", - отметил Медведев.По его словам, необходимо до конца года произвести десятки миллионов доз вакцин по каждому препарату."Именно в силу потребности нашей страны и того, что мы все прекрасно понимаем, что так называемый популяционный иммунитет может появиться только при достижении определённых показателей по вакцинированию и по числу переболевших. Учёные называют разные цифры, но все говорят где-то о двух третях, или 70% населения плюс-минус. Поэтому именно такой запас обязательно должен быть произведён, для того чтобы мы чувствовали себя спокойно и эта эпидемия, эта пандемия перешла в контролируемое измерение", - пояснил он.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >> Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Россия никому не навязывает свои вакцины, главная задача - достаточное количество хорошо работающих вакцин для россиян, и одно из совещаний будет посвящено вопросам их производства, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
.
"Смотрите, ещё раз подчеркну, что мы вообще никому ничего не навязываем. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы было достаточное количество хорошо работающих вакцин для населения нашей страны. Эта задача приоритетная, и надеюсь, что она будет решена теми темпами, о которых я сказал", - сообщил он в интервью российским СМИ.
"Я, кстати, через некоторое время всё равно соберу товарищей своих и из правительства, и из администрации президента, где есть коллеги, которые этим занимаются, и из других структур, мы поговорим о том, как это производство идёт. Но сейчас уже можно говорить о том, что мы вышли на достаточно высокие темпы этого производства", - отметил Медведев.
По его словам, необходимо до конца года произвести десятки миллионов доз вакцин по каждому препарату.
"Именно в силу потребности нашей страны и того, что мы все прекрасно понимаем, что так называемый популяционный иммунитет может появиться только при достижении определённых показателей по вакцинированию и по числу переболевших. Учёные называют разные цифры, но все говорят где-то о двух третях, или 70% населения плюс-минус. Поэтому именно такой запас обязательно должен быть произведён, для того чтобы мы чувствовали себя спокойно и эта эпидемия, эта пандемия перешла в контролируемое измерение", - пояснил он.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.