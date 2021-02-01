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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595438366.html
Медведев оценил отношение других стран к российской вакцине
Медведев оценил отношение других стран к российской вакцине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отношении российских вакцин от коронавируса есть проявления неконкурентной борьбы со стороны... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:10
2021-02-01T12:30
большое интервью дмитрия медведева
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отношении российских вакцин от коронавируса есть проявления неконкурентной борьбы со стороны фармацевтических компаний, давление, желание попридержать Россию, но если вакцина работает, то ее нужно покупать.В ходе интервью российским СМИ, Медведев отметил интерес других стран к российским вакцинам, ряд соглашений уже подписан. Он напомнил, что есть два вида сотрудничества - поставки пробных партий вакцин или же производство препарата в той стране, которая проявила интерес."Мы на эту тему договорились с некоторыми государствами в Латинской Америке. Если говорить о Евросоюзе, там действительно упор больше на другие вакцины. Тем не менее вы слышали, что с Венгрией есть соответствующее соглашение, ведутся переговоры с Германией, и, по сути, сейчас наши коллеги из РФПИ занимаются регистрацией нашей вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, чтобы не было каких-то вопросов, связанных с медицинской составляющей этой вакцины", - пояснил он.Говоря о том, почему развитые страны не проявляют интерес к российской вакцине, Медведев назвал несколько факторов."Есть ли здесь политика? Конечно, есть. Во всём есть политика. Где-то есть давление, где-то есть неконкурентные, наверное, способы борьбы со стороны фармацевтических компаний, есть желание где-то попридержать Россию и так далее. Но мне кажется, что это всё зря. Зря почему? Потому что для борьбы с пандемией, скажем так, по простому, все средства хороши. Если помогает российская вакцина, надо её покупать, а не умничать и не говорить, что вот мы не до конца доверяем русским или вакцина прошла мало испытаний, притом что иностранные вакцины уж точно не показывают лучших результатов. Не буду критиковать ничего, потому что это тоже будет неправильно, но во всяком случае они точно не выглядят лучше, чем российская вакцина", - заявил он.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt; Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев

Медведев оценил отношение других стран к российской вакцине

09:10 01.02.2021 (обновлено: 12:30 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отношении российских вакцин от коронавируса есть проявления неконкурентной борьбы со стороны фармацевтических компаний, давление, желание попридержать Россию, но если вакцина работает, то ее нужно покупать.
В ходе интервью российским СМИ, Медведев отметил интерес других стран к российским вакцинам, ряд соглашений уже подписан. Он напомнил, что есть два вида сотрудничества - поставки пробных партий вакцин или же производство препарата в той стране, которая проявила интерес.
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"Мы на эту тему договорились с некоторыми государствами в Латинской Америке. Если говорить о Евросоюзе, там действительно упор больше на другие вакцины. Тем не менее вы слышали, что с Венгрией есть соответствующее соглашение, ведутся переговоры с Германией, и, по сути, сейчас наши коллеги из РФПИ занимаются регистрацией нашей вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, чтобы не было каких-то вопросов, связанных с медицинской составляющей этой вакцины", - пояснил он.
Говоря о том, почему развитые страны не проявляют интерес к российской вакцине, Медведев назвал несколько факторов.
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"Есть ли здесь политика? Конечно, есть. Во всём есть политика. Где-то есть давление, где-то есть неконкурентные, наверное, способы борьбы со стороны фармацевтических компаний, есть желание где-то попридержать Россию и так далее. Но мне кажется, что это всё зря. Зря почему? Потому что для борьбы с пандемией, скажем так, по простому, все средства хороши. Если помогает российская вакцина, надо её покупать, а не умничать и не говорить, что вот мы не до конца доверяем русским или вакцина прошла мало испытаний, притом что иностранные вакцины уж точно не показывают лучших результатов. Не буду критиковать ничего, потому что это тоже будет неправильно, но во всяком случае они точно не выглядят лучше, чем российская вакцина", - заявил он.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета безопасности.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаБольшое интервью Дмитрия МедведеваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Медведев
 
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