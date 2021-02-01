https://ria.ru/20210201/tur-1595543284.html

В Воронеже задержали супругов за продажу фальшивых туров в Крым

В Воронеже задержали супругов за продажу фальшивых туров в Крым

Супружеская пара из Воронежа задержана за мошенничество с туристическими путевками, обманным путем они завладели суммой около 1,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:47

2021-02-01T16:47

2021-02-01T16:48

туризм

новости - туризм

республика крым

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Воронежа задержана за мошенничество с туристическими путевками, обманным путем они завладели суммой около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По данным полиции, задержанный 62-летний мужчина ранее работал в турагентстве и сформировал широкую клиентскую базу. После увольнения продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием "Горячие туры и круизы Ялты". Совместно с супругой мужчина находил клиентов, желающих забронировать тур, брал с них задаток и предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в соответствующую турфирму.Задержаны мошенники по месту жительства в Воронеже. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Подозреваемые заключены под стражу. На сегодня полицией зарегистрировано 15 заявлений от потерпевших. По всем выявленным фактам супруги дали признательные показания, написав явки с повинной.

https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/moshennik-1594204160.html

республика крым

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, республика крым, воронеж, происшествия