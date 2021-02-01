В Воронеже задержали супругов за продажу фальшивых туров в Крым
16:47 01.02.2021 (обновлено: 16:48 01.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Воронежа задержана за мошенничество с туристическими путевками, обманным путем они завладели суммой около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В дежурную часть ялтинской полиции поступил ряд заявлений о мошенничествах с дорогостоящими туристическими путевками. Потерпевшие находили в социальных сетях туры по заманчивым ценам, переводили денежные средства по указанным в объявлениях реквизитам и ждали подтверждения сделки, однако услуг не получали. Мошенники были разоблачены. Ими оказалась супружеская пара", - говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанный 62-летний мужчина ранее работал в турагентстве и сформировал широкую клиентскую базу. После увольнения продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием "Горячие туры и круизы Ялты". Совместно с супругой мужчина находил клиентов, желающих забронировать тур, брал с них задаток и предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в соответствующую турфирму.
"Воспользовавшись неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, подозреваемые объявили клиентам, что все поездки перенесены на неопределенный срок. После этого мошенники заблокировали свои телефоны", - отметили в полиции.
Задержаны мошенники по месту жительства в Воронеже. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Подозреваемые заключены под стражу. На сегодня полицией зарегистрировано 15 заявлений от потерпевших. По всем выявленным фактам супруги дали признательные показания, написав явки с повинной.
"В ходе обыска оперативники изъяли мобильные телефоны, ноутбук и ряд договоров о предоставлении фиктивных туристических услуг. Установлено, что супруги обманным путем завладели около 1,5 млн. руб.", - говорится в сообщении.