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В Воронеже задержали супругов за продажу фальшивых туров в Крым
В Воронеже задержали супругов за продажу фальшивых туров в Крым
Супружеская пара из Воронежа задержана за мошенничество с туристическими путевками, обманным путем они завладели суммой около 1,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:47
2021-02-01T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Воронежа задержана за мошенничество с туристическими путевками, обманным путем они завладели суммой около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По данным полиции, задержанный 62-летний мужчина ранее работал в турагентстве и сформировал широкую клиентскую базу. После увольнения продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием "Горячие туры и круизы Ялты". Совместно с супругой мужчина находил клиентов, желающих забронировать тур, брал с них задаток и предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в соответствующую турфирму.Задержаны мошенники по месту жительства в Воронеже. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Подозреваемые заключены под стражу. На сегодня полицией зарегистрировано 15 заявлений от потерпевших. По всем выявленным фактам супруги дали признательные показания, написав явки с повинной.
https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html
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туризм, новости - туризм, республика крым, воронеж, происшествия

В Воронеже задержали супругов за продажу фальшивых туров в Крым

16:47 01.02.2021 (обновлено: 16:48 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Воронежа задержана за мошенничество с туристическими путевками, обманным путем они завладели суммой около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В дежурную часть ялтинской полиции поступил ряд заявлений о мошенничествах с дорогостоящими туристическими путевками. Потерпевшие находили в социальных сетях туры по заманчивым ценам, переводили денежные средства по указанным в объявлениях реквизитам и ждали подтверждения сделки, однако услуг не получали. Мошенники были разоблачены. Ими оказалась супружеская пара", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, задержанный 62-летний мужчина ранее работал в турагентстве и сформировал широкую клиентскую базу. После увольнения продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием "Горячие туры и круизы Ялты". Совместно с супругой мужчина находил клиентов, желающих забронировать тур, брал с них задаток и предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в соответствующую турфирму.
"Воспользовавшись неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, подозреваемые объявили клиентам, что все поездки перенесены на неопределенный срок. После этого мошенники заблокировали свои телефоны", - отметили в полиции.
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Задержаны мошенники по месту жительства в Воронеже. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Подозреваемые заключены под стражу. На сегодня полицией зарегистрировано 15 заявлений от потерпевших. По всем выявленным фактам супруги дали признательные показания, написав явки с повинной.
"В ходе обыска оперативники изъяли мобильные телефоны, ноутбук и ряд договоров о предоставлении фиктивных туристических услуг. Установлено, что супруги обманным путем завладели около 1,5 млн. руб.", - говорится в сообщении.
 
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