Оленеводы и затмение в Арктике: лауреаты Travel Photographer of the Year

Звание "Трэвел-фотограф года в возрасте 15—18 лет" досталось 17-летнему Бену Скаару (Ben Skaar) из США. Чтобы сделать этот снимок, юный натуралист отправился в Белые горы в Нью-Гэмпшир и две ночи провел в машине. Проснувшись на рассвете, он увидел, как красное солнце поднимается над горами и заливает светом все вокруг.