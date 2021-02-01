Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/trevel-fotografiya-1595524486.html
Оленеводы и затмение в Арктике: лауреаты Travel Photographer of the Year
Оленеводы и затмение в Арктике: лауреаты Travel Photographer of the Year
Стали известны имена победителей конкурса Travel Photographer of the Year 2020. Участники представили на суд экспертов талантливые снимки из разных уголков... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:05
2021-02-01T19:15
ямал
шпицберген
нью-гэмпшир
ханой
фотография
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595507093_0:78:1500:923_1920x0_80_0_0_c8210ed5ba01430bef2ffa5fce7e9af4.jpg
Стали известны имена победителей конкурса Travel Photographer of the Year 2020. Участники представили на суд экспертов талантливые снимки из разных уголков нашей планеты, путешествовать по которой из-за пандемии коронавируса в ушедшем году было затруднительно, если вообще возможно. Вдвойне приятно, что впервые трэвел-фотографом года стал россиянин Владимир Алексеев. Величественные пейзажи и трогательные портреты, отмеченные жюри, — в подборке Ria.ru.
ямал
шпицберген
нью-гэмпшир
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595507093_118:142:1236:980_1920x0_80_0_0_5b190be0aefa9f49a19ae4f5c7d486ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ямал, шпицберген, нью-гэмпшир, ханой, фотография, фото, фото

Оленеводы и затмение в Арктике: лауреаты Travel Photographer of the Year

19:05 01.02.2021 (обновлено: 19:15 01.02.2021)
 
Читать ria.ru в
Стали известны имена победителей конкурса Travel Photographer of the Year 2020. Участники представили на суд экспертов талантливые снимки из разных уголков нашей планеты, путешествовать по которой из-за пандемии коронавируса в ушедшем году было затруднительно, если вообще возможно. Вдвойне приятно, что впервые трэвел-фотографом года стал россиянин Владимир Алексеев. Величественные пейзажи и трогательные портреты, отмеченные жюри, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Vladimir Alekseev / TPOTY

Один из кадров, принесших Владимиру Алексееву победу и титул "Трэвел-фотографа года", называется "Оленеводы" и сделан на Ямале. Для жителей Крайнего Севера олени — самое настоящее настоящее богатство: это и еда, и одежда, и жилье, и транспорт. Дети с раннего возраста умеют здесь запрягать нарты и управлять упряжкой.

Работа фотографа Владимира Алексеева, занявшая 1 место в фотоконкурсе TPOTY 2020
1 из 18

Один из кадров, принесших Владимиру Алексееву победу и титул "Трэвел-фотографа года", называется "Оленеводы" и сделан на Ямале. Для жителей Крайнего Севера олени — самое настоящее настоящее богатство: это и еда, и одежда, и жилье, и транспорт. Дети с раннего возраста умеют здесь запрягать нарты и управлять упряжкой.

© Фото : Vladimir Alekseev / TPOTY
© Фото : Vladimir Alekseev / TPOTY

Полное солнечное затмение на Шпицбергене в марте 2015 года оказалось впечатляющим зрелищем. Утром началась метель, небо было затянуто облаками, но погода вдруг улучшилась, горизонт прояснился и фотографу Владимиру Алексееву удалось зафиксировать неповторимый момент.

Работа фотографа Владимира Алексеева, занявшая 1 место в фотоконкурсе TPOTY 2020
2 из 18

Полное солнечное затмение на Шпицбергене в марте 2015 года оказалось впечатляющим зрелищем. Утром началась метель, небо было затянуто облаками, но погода вдруг улучшилась, горизонт прояснился и фотографу Владимиру Алексееву удалось зафиксировать неповторимый момент.

© Фото : Vladimir Alekseev / TPOTY
© Фото : Ben Skaar / TPOTY

Звание "Трэвел-фотограф года в возрасте 15—18 лет" досталось 17-летнему Бену Скаару (Ben Skaar) из США. Чтобы сделать этот снимок, юный натуралист отправился в Белые горы в Нью-Гэмпшир и две ночи провел в машине. Проснувшись на рассвете, он увидел, как красное солнце поднимается над горами и заливает светом все вокруг.

Работа фотографа Ben Skaar, занявшая 1 место в категории Молодой туристический фотограф года (15-17 лет) фотоконкурса TPOTY 2020
3 из 18

Звание "Трэвел-фотограф года в возрасте 15—18 лет" досталось 17-летнему Бену Скаару (Ben Skaar) из США. Чтобы сделать этот снимок, юный натуралист отправился в Белые горы в Нью-Гэмпшир и две ночи провел в машине. Проснувшись на рассвете, он увидел, как красное солнце поднимается над горами и заливает светом все вокруг.

© Фото : Ben Skaar / TPOTY
© Фото : Indigo Larmour / TPOTY

В номинации "Юный трэвел-фотограф года" победил 12-летний Индиго Ламур (Indigo Larmour) из Пакистана, которому удалось сделать очень выразительный кадр мечети Вазир Хана и ее смотрителя в Лахоре.

Работа фотографа занявшая 1 место в категории Молодой туристический фотограф года (12 лет) фотоконкурса TPOTY 2020
4 из 18

В номинации "Юный трэвел-фотограф года" победил 12-летний Индиго Ламур (Indigo Larmour) из Пакистана, которому удалось сделать очень выразительный кадр мечети Вазир Хана и ее смотрителя в Лахоре.

© Фото : Indigo Larmour / TPOTY
© Фото : Miguel Sánchez García / TPOTY

Лучшим "Трэвел-фотографом года в возрасте до 14 лет" стал 11-летний Мигель Санчес Гарсия (Miguel Sánchez García) из Испании. Его лес воображаемый и в то же время реальный. Такой работу делает мультиэкспозиция, изображение состоит из восьми кадров.

Работа фотографа Miguel Sánchez García, занявшая 1 место в категории Молодой туристический фотограф года младше 14 лет фотоконкурса TPOTY 2020
5 из 18

Лучшим "Трэвел-фотографом года в возрасте до 14 лет" стал 11-летний Мигель Санчес Гарсия (Miguel Sánchez García) из Испании. Его лес воображаемый и в то же время реальный. Такой работу делает мультиэкспозиция, изображение состоит из восьми кадров.

© Фото : Miguel Sánchez García / TPOTY
© Фото : Peter Walmsley / TPOTY

Вы не знаете, что такое хаос, если не были на рынке в Бенгалоре, убежден британский фотограф Питер Уолмси (Peter Walmsley). Победа в номинации "Один кадр. Цвета жизни".

Работа фотографа Peter Walmsley , занявшая 1 место в категории Цвета жизни фотоконкурса TPOTY 2020
6 из 18

Вы не знаете, что такое хаос, если не были на рынке в Бенгалоре, убежден британский фотограф Питер Уолмси (Peter Walmsley). Победа в номинации "Один кадр. Цвета жизни".

© Фото : Peter Walmsley / TPOTY
© Фото : Alessandro Carboni / TPOTY

Лучшим портфолио в номинации "Пейзажи и земные элементы" стала серия снимков итальянского фотографа (Alessandro Carboni), сделанных на Сардинии.

Работа фотографа Alessandro Carboni, занявшая 1 место в категории Пейзажи и земные элементы фотоконкурса TPOTY 2020
7 из 18

Лучшим портфолио в номинации "Пейзажи и земные элементы" стала серия снимков итальянского фотографа (Alessandro Carboni), сделанных на Сардинии.

© Фото : Alessandro Carboni / TPOTY
© Фото : Pavlos Evangelidis / TPOTY

Не волнуйтесь, эти рыбешки в полном порядке, успокаивает Павлос Евангелидис (Pavlos Evangelidis) из Греции. Рыбы-лоцманы сопровождают акулу, очищают ее тело и жабры от паразитов, а взамен получают еду и защиту. Лучший кадр в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир".

Работа фотографа Pavlos Evangelidis, занявшая 1 место в категории Лучшее одиночное изображение в жанре Nature, Sealife, Wildlife Portfolio фотоконкурса TPOTY 2020
8 из 18

Не волнуйтесь, эти рыбешки в полном порядке, успокаивает Павлос Евангелидис (Pavlos Evangelidis) из Греции. Рыбы-лоцманы сопровождают акулу, очищают ее тело и жабры от паразитов, а взамен получают еду и защиту. Лучший кадр в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир".

© Фото : Pavlos Evangelidis / TPOTY
© Фото : Mouneb Taim / TPOTY

В номинации "Люди в мире" награду за лучшее портфолио получил фотожурналист Мунеб Таим (Mouneb Taim), в сферу интересов которого попадают острые социальные проблемы.

Работа фотографа Mouneb Taim, занявшая 1 место в категории Люди мира фотоконкурса TPOTY 2020
9 из 18

В номинации "Люди в мире" награду за лучшее портфолио получил фотожурналист Мунеб Таим (Mouneb Taim), в сферу интересов которого попадают острые социальные проблемы.

© Фото : Mouneb Taim / TPOTY
© Фото : David Newton / TPOTY

Лучшей в номинации "Один кадр. Острова" стала работа британского фотографа Дэвида Ньютона (David Newton). Обломок скалы, разбитый волнами, образовал крошечный остров неподалеку от побережья Тайваня.

Работа фотографа David Newton, занявшая 1 место в категории Острова фотоконкурса TPOTY 2020
10 из 18

Лучшей в номинации "Один кадр. Острова" стала работа британского фотографа Дэвида Ньютона (David Newton). Обломок скалы, разбитый волнами, образовал крошечный остров неподалеку от побережья Тайваня.

© Фото : David Newton / TPOTY
© Фото : Jordi Cohen / TPOTY

Победу в номинации "Портфолио путешественника" жюри отдало Джорди Коэн (Jordi Cohen, Spain) из Испании за фото из республики Гаити — страны зомби, вуду и магии.

Работа фотографа Jordi Cohen, занявшая 1 место в категории Туристическое портфолио фотоконкурса TPOTY 2020
11 из 18

Победу в номинации "Портфолио путешественника" жюри отдало Джорди Коэн (Jordi Cohen, Spain) из Испании за фото из республики Гаити — страны зомби, вуду и магии.

© Фото : Jordi Cohen / TPOTY
© Фото : James Smart / TPOTY

Автором лучшего кадра в номинации "Пейзажи и земные элементы" стал австралийский фотограф Джеймс Смарт (James Smart) из Австралии. Заснятое им в Колорадо разрушительное торнадо завораживает так же сильно, как и пугает.

Работа фотографа James Smart, занявшая 1 место в категории Лучшее одиночное изображение в жанре Пейзажи и земные элементы фотоконкурса TPOTY 2020
12 из 18

Автором лучшего кадра в номинации "Пейзажи и земные элементы" стал австралийский фотограф Джеймс Смарт (James Smart) из Австралии. Заснятое им в Колорадо разрушительное торнадо завораживает так же сильно, как и пугает.

© Фото : James Smart / TPOTY
© Фото : Marco Steiner / TPOTY

Победу за портфолио в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир" присудили Марко Штайнеру (Marco Steiner) из Австрии. Фото единственного представителя рода Wunderpus он сделал при погружении под воду на глубину 15—20 метров.

Работа фотографа Marco Steiner, занявшая 1 место в категории NATURE, SEALIFE, WILDLIFE PORTFOLIO фотоконкурса TPOTY 2020
13 из 18

Победу за портфолио в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир" присудили Марко Штайнеру (Marco Steiner) из Австрии. Фото единственного представителя рода Wunderpus он сделал при погружении под воду на глубину 15—20 метров.

© Фото : Marco Steiner / TPOTY
© Фото : Eddy Verloes / TPOTY

Автором лучшего кадра в номинации "Люди мира" стал Эдди Верлоэс (Eddy Verloes) из Бельгии. Снимок стал частью серии, посвященной пандемии коронавируса и самоизоляции.

Работа фотографа Eddy Verloes, занявшая 1 место в категории Люди мира фотоконкурса TPOTY 2020
14 из 18

Автором лучшего кадра в номинации "Люди мира" стал Эдди Верлоэс (Eddy Verloes) из Бельгии. Снимок стал частью серии, посвященной пандемии коронавируса и самоизоляции.

© Фото : Eddy Verloes / TPOTY
© Фото : Azim Khan Ronnie / TPOTY

В номинации iTravelled, где рассматривали работы, снятые на камеру мобильного телефона или планшета, победил Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш.

Работа фотографа Azim Khan Ronnie, занявшая 1 место в категории iTravelle, 2020 фотоконкурса TPOTY 2020
15 из 18

В номинации iTravelled, где рассматривали работы, снятые на камеру мобильного телефона или планшета, победил Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш.

© Фото : Azim Khan Ronnie / TPOTY
© Фото : Pier Luigi Dodi / TPOTY

Победитель в номинации "Один кадр. Рядом с домом" Пьер Луиджи Доди (Pier Luigi Dodi) из Италии считает фотографию лучшим способом запомнить вещи такими, какими они больше никогда не будут.

Работа фотографа Pier Luigi Dodi, занявшая 1 место в категории Рядом с домом фотоконкурса TPOTY 2020
16 из 18

Победитель в номинации "Один кадр. Рядом с домом" Пьер Луиджи Доди (Pier Luigi Dodi) из Италии считает фотографию лучшим способом запомнить вещи такими, какими они больше никогда не будут.

© Фото : Pier Luigi Dodi / TPOTY
© Фото : Mark Anthony Agtay / TPOTY

Филиппинский фотограф Марк Энтони Агтай (Mark Anthony Agtay), которому нравится фиксировать на камеру повседневность, стал лучшим в номинации "Один кадр. Одиночество".

Работа фотографа Mark Anthony Agtay, занявшая 1 место в категории Одиночество фотоконкурса TPOTY 2020
17 из 18

Филиппинский фотограф Марк Энтони Агтай (Mark Anthony Agtay), которому нравится фиксировать на камеру повседневность, стал лучшим в номинации "Один кадр. Одиночество".

© Фото : Mark Anthony Agtay / TPOTY
© Фото : Paul Sansome / TPOTY

В номинации "Портфолио путешественника" победил британец Пол Сансом (Paul Sansome), которому пришлось проявить недюжинное терпение, чтобы сделать этот снимок на оживленном перекрестке в Ханое.

Работа фотографа Paul Sansome, занявшая 1 место в категории Туристическое портфолио фотоконкурса TPOTY 2020
18 из 18

В номинации "Портфолио путешественника" победил британец Пол Сансом (Paul Sansome), которому пришлось проявить недюжинное терпение, чтобы сделать этот снимок на оживленном перекрестке в Ханое.

© Фото : Paul Sansome / TPOTY
 
ЯмалШпицбергенНью-ГэмпширХанойФотографияФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния