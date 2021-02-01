Оленеводы и затмение в Арктике: лауреаты Travel Photographer of the Year
Один из кадров, принесших Владимиру Алексееву победу и титул "Трэвел-фотографа года", называется "Оленеводы" и сделан на Ямале. Для жителей Крайнего Севера олени — самое настоящее настоящее богатство: это и еда, и одежда, и жилье, и транспорт. Дети с раннего возраста умеют здесь запрягать нарты и управлять упряжкой.
Один из кадров, принесших Владимиру Алексееву победу и титул "Трэвел-фотографа года", называется "Оленеводы" и сделан на Ямале. Для жителей Крайнего Севера олени — самое настоящее настоящее богатство: это и еда, и одежда, и жилье, и транспорт. Дети с раннего возраста умеют здесь запрягать нарты и управлять упряжкой.
Полное солнечное затмение на Шпицбергене в марте 2015 года оказалось впечатляющим зрелищем. Утром началась метель, небо было затянуто облаками, но погода вдруг улучшилась, горизонт прояснился и фотографу Владимиру Алексееву удалось зафиксировать неповторимый момент.
Полное солнечное затмение на Шпицбергене в марте 2015 года оказалось впечатляющим зрелищем. Утром началась метель, небо было затянуто облаками, но погода вдруг улучшилась, горизонт прояснился и фотографу Владимиру Алексееву удалось зафиксировать неповторимый момент.
Звание "Трэвел-фотограф года в возрасте 15—18 лет" досталось 17-летнему Бену Скаару (Ben Skaar) из США. Чтобы сделать этот снимок, юный натуралист отправился в Белые горы в Нью-Гэмпшир и две ночи провел в машине. Проснувшись на рассвете, он увидел, как красное солнце поднимается над горами и заливает светом все вокруг.
Звание "Трэвел-фотограф года в возрасте 15—18 лет" досталось 17-летнему Бену Скаару (Ben Skaar) из США. Чтобы сделать этот снимок, юный натуралист отправился в Белые горы в Нью-Гэмпшир и две ночи провел в машине. Проснувшись на рассвете, он увидел, как красное солнце поднимается над горами и заливает светом все вокруг.
В номинации "Юный трэвел-фотограф года" победил 12-летний Индиго Ламур (Indigo Larmour) из Пакистана, которому удалось сделать очень выразительный кадр мечети Вазир Хана и ее смотрителя в Лахоре.
В номинации "Юный трэвел-фотограф года" победил 12-летний Индиго Ламур (Indigo Larmour) из Пакистана, которому удалось сделать очень выразительный кадр мечети Вазир Хана и ее смотрителя в Лахоре.
Лучшим "Трэвел-фотографом года в возрасте до 14 лет" стал 11-летний Мигель Санчес Гарсия (Miguel Sánchez García) из Испании. Его лес воображаемый и в то же время реальный. Такой работу делает мультиэкспозиция, изображение состоит из восьми кадров.
Лучшим "Трэвел-фотографом года в возрасте до 14 лет" стал 11-летний Мигель Санчес Гарсия (Miguel Sánchez García) из Испании. Его лес воображаемый и в то же время реальный. Такой работу делает мультиэкспозиция, изображение состоит из восьми кадров.
Вы не знаете, что такое хаос, если не были на рынке в Бенгалоре, убежден британский фотограф Питер Уолмси (Peter Walmsley). Победа в номинации "Один кадр. Цвета жизни".
Вы не знаете, что такое хаос, если не были на рынке в Бенгалоре, убежден британский фотограф Питер Уолмси (Peter Walmsley). Победа в номинации "Один кадр. Цвета жизни".
Лучшим портфолио в номинации "Пейзажи и земные элементы" стала серия снимков итальянского фотографа (Alessandro Carboni), сделанных на Сардинии.
Лучшим портфолио в номинации "Пейзажи и земные элементы" стала серия снимков итальянского фотографа (Alessandro Carboni), сделанных на Сардинии.
Не волнуйтесь, эти рыбешки в полном порядке, успокаивает Павлос Евангелидис (Pavlos Evangelidis) из Греции. Рыбы-лоцманы сопровождают акулу, очищают ее тело и жабры от паразитов, а взамен получают еду и защиту. Лучший кадр в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир".
Не волнуйтесь, эти рыбешки в полном порядке, успокаивает Павлос Евангелидис (Pavlos Evangelidis) из Греции. Рыбы-лоцманы сопровождают акулу, очищают ее тело и жабры от паразитов, а взамен получают еду и защиту. Лучший кадр в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир".
В номинации "Люди в мире" награду за лучшее портфолио получил фотожурналист Мунеб Таим (Mouneb Taim), в сферу интересов которого попадают острые социальные проблемы.
В номинации "Люди в мире" награду за лучшее портфолио получил фотожурналист Мунеб Таим (Mouneb Taim), в сферу интересов которого попадают острые социальные проблемы.
Лучшей в номинации "Один кадр. Острова" стала работа британского фотографа Дэвида Ньютона (David Newton). Обломок скалы, разбитый волнами, образовал крошечный остров неподалеку от побережья Тайваня.
Лучшей в номинации "Один кадр. Острова" стала работа британского фотографа Дэвида Ньютона (David Newton). Обломок скалы, разбитый волнами, образовал крошечный остров неподалеку от побережья Тайваня.
Победу в номинации "Портфолио путешественника" жюри отдало Джорди Коэн (Jordi Cohen, Spain) из Испании за фото из республики Гаити — страны зомби, вуду и магии.
Победу в номинации "Портфолио путешественника" жюри отдало Джорди Коэн (Jordi Cohen, Spain) из Испании за фото из республики Гаити — страны зомби, вуду и магии.
Автором лучшего кадра в номинации "Пейзажи и земные элементы" стал австралийский фотограф Джеймс Смарт (James Smart) из Австралии. Заснятое им в Колорадо разрушительное торнадо завораживает так же сильно, как и пугает.
Автором лучшего кадра в номинации "Пейзажи и земные элементы" стал австралийский фотограф Джеймс Смарт (James Smart) из Австралии. Заснятое им в Колорадо разрушительное торнадо завораживает так же сильно, как и пугает.
Победу за портфолио в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир" присудили Марко Штайнеру (Marco Steiner) из Австрии. Фото единственного представителя рода Wunderpus он сделал при погружении под воду на глубину 15—20 метров.
Победу за портфолио в номинации "Природа, морская жизнь, дикий мир" присудили Марко Штайнеру (Marco Steiner) из Австрии. Фото единственного представителя рода Wunderpus он сделал при погружении под воду на глубину 15—20 метров.
Автором лучшего кадра в номинации "Люди мира" стал Эдди Верлоэс (Eddy Verloes) из Бельгии. Снимок стал частью серии, посвященной пандемии коронавируса и самоизоляции.
Автором лучшего кадра в номинации "Люди мира" стал Эдди Верлоэс (Eddy Verloes) из Бельгии. Снимок стал частью серии, посвященной пандемии коронавируса и самоизоляции.
В номинации iTravelled, где рассматривали работы, снятые на камеру мобильного телефона или планшета, победил Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш.
В номинации iTravelled, где рассматривали работы, снятые на камеру мобильного телефона или планшета, победил Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш.
Победитель в номинации "Один кадр. Рядом с домом" Пьер Луиджи Доди (Pier Luigi Dodi) из Италии считает фотографию лучшим способом запомнить вещи такими, какими они больше никогда не будут.
Победитель в номинации "Один кадр. Рядом с домом" Пьер Луиджи Доди (Pier Luigi Dodi) из Италии считает фотографию лучшим способом запомнить вещи такими, какими они больше никогда не будут.
Филиппинский фотограф Марк Энтони Агтай (Mark Anthony Agtay), которому нравится фиксировать на камеру повседневность, стал лучшим в номинации "Один кадр. Одиночество".
Филиппинский фотограф Марк Энтони Агтай (Mark Anthony Agtay), которому нравится фиксировать на камеру повседневность, стал лучшим в номинации "Один кадр. Одиночество".
В номинации "Портфолио путешественника" победил британец Пол Сансом (Paul Sansome), которому пришлось проявить недюжинное терпение, чтобы сделать этот снимок на оживленном перекрестке в Ханое.
В номинации "Портфолио путешественника" победил британец Пол Сансом (Paul Sansome), которому пришлось проявить недюжинное терпение, чтобы сделать этот снимок на оживленном перекрестке в Ханое.