https://ria.ru/20210201/torgovlya-1595504821.html

Торговые сети прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары

Торговые сети прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) не получала от торговых сетей информацию о сложностях с... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:03

2021-02-01T14:03

2021-02-01T14:03

россия

ассоциация компаний розничной торговли

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) не получала от торговых сетей информацию о сложностях с логистикой товаров на фоне увеличения фрахтовых ставок при морских перевозках, сообщили РИА Новости в пресс-службе АКОРТ."На данный момент информация от торговых сетей о сложностях с логистикой товаров в АКОРТ не поступала. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса в любом объеме", - сказали в ассоциации.Участники логистического рынка отмечают рост ставок на фрахт при морских перевозках с осени прошлого года. Как отмечали опрошенные РИА Новости представители отрасли, удорожание перевозок связано с дефицитом контейнеров, а также снижением грузопотоков из-за COVID-19. Участники рынка допускали дальнейшее повышение ставок и увеличение загрузки логистических мощностей в январе, однако ожидали улучшения ситуации к весне.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/tseny-1595444750.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация компаний розничной торговли, экономика