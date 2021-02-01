https://ria.ru/20210201/torgovlya-1595504821.html
Торговые сети прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары
Торговые сети прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) не получала от торговых сетей информацию о сложностях с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:03
2021-02-01T14:03
2021-02-01T14:03
россия
ассоциация компаний розничной торговли
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) не получала от торговых сетей информацию о сложностях с логистикой товаров на фоне увеличения фрахтовых ставок при морских перевозках, сообщили РИА Новости в пресс-службе АКОРТ."На данный момент информация от торговых сетей о сложностях с логистикой товаров в АКОРТ не поступала. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса в любом объеме", - сказали в ассоциации.Участники логистического рынка отмечают рост ставок на фрахт при морских перевозках с осени прошлого года. Как отмечали опрошенные РИА Новости представители отрасли, удорожание перевозок связано с дефицитом контейнеров, а также снижением грузопотоков из-за COVID-19. Участники рынка допускали дальнейшее повышение ставок и увеличение загрузки логистических мощностей в январе, однако ожидали улучшения ситуации к весне.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210201/tseny-1595444750.html
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россия, ассоциация компаний розничной торговли, экономика