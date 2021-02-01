Во Владивостоке мужчина повредил технику спасателей на незаконной акции
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста сторонников А. Навального во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Участник несогласованного митинга 31 января во Владивостоке, вышедший на лед Амурского залива, повредил аэробот (лодку, приводимую в движение воздушным винтом) Владивостокской поисково-спасательной службы, который был направлен к месту акции для возможного оказания помощи в случае ЧП, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади в воскресенье собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались около 150 человек, отмечали власти региона. По данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано, предварительно, около 100 человек. По данным полиции, участие в несогласованной акции приняли 200 человек, в отделы полиции были доставлены порядка 100 граждан.
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Как уточнили в муниципалитете, решение об отправке аэробота приняла Владивостокская городская поисково-спасательная служба, чтобы при необходимости оказать помощь, так как массовый выход на лед может быть небезопасным.
"Как сообщили во Владивостокской поисково-спасательной службе, неизвестный молодой человек подбежал и вырвал кабель датчика зажигания. Кабель восстановили своими силами. Сейчас аэробот функционирует", - сообщил собеседник агентства, добавив, что аэробот постоянно базируется в бухте Федорова для мониторинга ситуации на льду. В мэрии также уточнили, что "с заявлением в правоохранительные органы по данному факту организация не обращалась, материального ущерба принесено не было".
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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