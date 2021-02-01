https://ria.ru/20210201/tatarstan-1595549161.html

В Татарстане задержали почти 420 человек во время незаконных акций

В Татарстане задержали почти 420 человек во время незаконных акций

Почти 420 человек были задержаны в ходе несогласованных акций в воскресенье в городах Татарстана, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:20

2021-02-01T17:20

2021-02-01T17:20

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Почти 420 человек были задержаны в ходе несогласованных акций в воскресенье в городах Татарстана, сообщает МВД по республике.В воскресенье в Казани и других городах республики прошли несогласованные акции. В Казани ее участники планировали пройти от площади перед театром имени Г. Камала до Казанского кремля. Несколько сотен участников, которые в течение 20 минут с начала акции были вытеснены полицией с площади перед театром, отправились по нескольким улицам в сторону кремля. По ходу следования путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись."Тридцать первого января были осуществлены попытки проведения несогласованных протестных мероприятий в городах Республики Татарстан, в которых приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные ОВД были доставлены 419 человек", - говорится в сообщении.Ранее представитель Вахитовского районного суда Казани сообщил, что по состоянию на 15.00 понедельника в суд поступило 345 материалов в отношении участников несогласованной акции.

https://ria.ru/20210201/kursk-1595542544.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, общество