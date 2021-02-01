https://ria.ru/20210201/suitsid-1595535538.html

В Ульяновской области ребенок пытался покончить с собой

В Ульяновской области ребенок пытался покончить с собой

Одиннадцатилетний житель Ульяновской области из неблагополучной семьи пытался покончить с собой, ребенок находится в больнице, сообщается на сайте детского... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:12

2021-02-01T16:12

2021-02-01T16:12

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Одиннадцатилетний житель Ульяновской области из неблагополучной семьи пытался покончить с собой, ребенок находится в больнице, сообщается на сайте детского омбудсмена в регионе Екатерины Смороды.По данным СУСК РФ по Ульяновской области, 11-летний житель поселка Вейшкама был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу вечером 28 января с закрытой черепно-мозговой травмой. По информации следствия, ребенок проживал со своим пятилетним братом и матерью, состоящей на учете в органах профилактики в связи с злоупотреблением алкоголем. СК возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК РФ), обстоятельства получения травмы ребенком устанавливаются.По данным следствия, врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Проверяются условия его жизни, младший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.

https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html

ульяновская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия