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В Ульяновской области ребенок пытался покончить с собой
В Ульяновской области ребенок пытался покончить с собой
Одиннадцатилетний житель Ульяновской области из неблагополучной семьи пытался покончить с собой, ребенок находится в больнице, сообщается на сайте детского... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:12
2021-02-01T16:12
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Одиннадцатилетний житель Ульяновской области из неблагополучной семьи пытался покончить с собой, ребенок находится в больнице, сообщается на сайте детского омбудсмена в регионе Екатерины Смороды.По данным СУСК РФ по Ульяновской области, 11-летний житель поселка Вейшкама был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу вечером 28 января с закрытой черепно-мозговой травмой. По информации следствия, ребенок проживал со своим пятилетним братом и матерью, состоящей на учете в органах профилактики в связи с злоупотреблением алкоголем. СК возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК РФ), обстоятельства получения травмы ребенком устанавливаются.По данным следствия, врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Проверяются условия его жизни, младший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.
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ульяновская область
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия

В Ульяновской области ребенок пытался покончить с собой

16:12 01.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Одиннадцатилетний житель Ульяновской области из неблагополучной семьи пытался покончить с собой, ребенок находится в больнице, сообщается на сайте детского омбудсмена в регионе Екатерины Смороды.
"Вопрос о попытке суицида 11-летнего мальчика на контроле у уполномоченного. Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области посетил юного пациента больницы. Семейное неблагополучие и асоциальный образ жизни родителей может довести детей до крайности - попытки покончить с жизнью... даже если им едва ли 11", - говорится в сообщении.
По данным СУСК РФ по Ульяновской области, 11-летний житель поселка Вейшкама был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу вечером 28 января с закрытой черепно-мозговой травмой. По информации следствия, ребенок проживал со своим пятилетним братом и матерью, состоящей на учете в органах профилактики в связи с злоупотреблением алкоголем. СК возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК РФ), обстоятельства получения травмы ребенком устанавливаются.
По данным следствия, врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Проверяются условия его жизни, младший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.
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