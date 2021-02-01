https://ria.ru/20210201/sud-1595478221.html

В Ярославле 19 дел находятся в суде после незаконной акции

В Ярославле 19 дел находятся в суде после незаконной акции

Девятнадцать дел об участии с несогласованных акциях находится в производстве Кировского районного суда, еще по трем делам уже вынесены решения, сообщила... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:19

2021-02-01T12:19

2021-02-01T12:19

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Девятнадцать дел об участии с несогласованных акциях находится в производстве Кировского районного суда, еще по трем делам уже вынесены решения, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова."В настоящее время в производстве Кировского районного суда г. Ярославля находится 19 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказала Козлова.Она подчеркнула, что это дела по следам несогласованной акции 23 января. По трем задержанным в тот день уже вынесены решения: главе регионального штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили назначено 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции, одному участнику акции назначили 38 часов обязательных работ, в отношении еще одного жителя Ярославля суд прекратил производство дела о незаконной организации акции, но вынесет решение в связи с его участием в ней."По задержанным 31 января материалы еще в суд не поступили. Ожидается, что по одному материалы поступят сегодня, состоится заседание", - сказала представитель облсуда, уточнив, что речь идет о зампредседателя регионального штаба Навального Александре Смирновом.УМВД по Ярославской области не комментирует акции и задержания.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595464224.html

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595448595.html

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новосибирск

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, ярославская область, происшествия