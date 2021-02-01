https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html

Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка

Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка

Житель Омской области, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, попытался обжаловать приговор, но суд оставил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:59

2021-02-01T08:59

2021-02-01T08:59

россия

омская область

происшествия

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ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, попытался обжаловать приговор, но суд оставил его в силе, сообщили в областной прокуратуре.В конце ноября прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, бил ногой в живот. На должностных лиц завели уголовное дело о халатности. В январе 2021 года 24-летнюю многодетную мать погибшего ребенка приговорили к 550 часам обязательных работ из-за того, что она не вызвала скорую умирающему ребенку и уложила его спать. Сожителя женщины осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).Таким образом, 34-летний житель Омской области проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20210127/izbienie-1594835266.html

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россия, омская область, происшествия