Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка
ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, попытался обжаловать приговор, но суд оставил его в силе, сообщили в областной прокуратуре.
В конце ноября прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, бил ногой в живот. На должностных лиц завели уголовное дело о халатности. В январе 2021 года 24-летнюю многодетную мать погибшего ребенка приговорили к 550 часам обязательных работ из-за того, что она не вызвала скорую умирающему ребенку и уложила его спать. Сожителя женщины осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
"Лавренов (осужденный) оспорил приговор в части размера назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции, согласившись с позицией прокурора, оставил приговор без изменений. Судебный акт вступил в законную силу", - пояснили в прокуратуре Омской области.
Таким образом, 34-летний житель Омской области проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.