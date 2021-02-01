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Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка
Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка
Житель Омской области, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, попытался обжаловать приговор, но суд оставил... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:59
2021-02-01T08:59
россия
омская область
происшествия
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ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, попытался обжаловать приговор, но суд оставил его в силе, сообщили в областной прокуратуре.В конце ноября прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, бил ногой в живот. На должностных лиц завели уголовное дело о халатности. В январе 2021 года 24-летнюю многодетную мать погибшего ребенка приговорили к 550 часам обязательных работ из-за того, что она не вызвала скорую умирающему ребенку и уложила его спать. Сожителя женщины осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).Таким образом, 34-летний житель Омской области проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.
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россия, омская область, происшествия

Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка

08:59 01.02.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, попытался обжаловать приговор, но суд оставил его в силе, сообщили в областной прокуратуре.
В конце ноября прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, бил ногой в живот. На должностных лиц завели уголовное дело о халатности. В январе 2021 года 24-летнюю многодетную мать погибшего ребенка приговорили к 550 часам обязательных работ из-за того, что она не вызвала скорую умирающему ребенку и уложила его спать. Сожителя женщины осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:29
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"Лавренов (осужденный) оспорил приговор в части размера назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции, согласившись с позицией прокурора, оставил приговор без изменений. Судебный акт вступил в законную силу", - пояснили в прокуратуре Омской области.
Таким образом, 34-летний житель Омской области проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.
 
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