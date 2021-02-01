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В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
Полиция города Рочестер в американском штате Нью-Йорк применила перцовый спрей к девятилетней девочке, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:35
2021-02-01T16:19
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полиция города Рочестер в американском штате Нью-Йорк применила перцовый спрей к девятилетней девочке, пишет газета The New York Times.По данным газеты, в минувшую пятницу днем ​​полицейским поступил звонок с сообщением о "семейных проблемах". Приехав на вызов, они обнаружили девятилетнюю девочку. Заместитель начальника полиции Андре Андерсон заявил, что она "дала понять, что хотела убить себя и свою маму". По его словам, девочка сначала пыталась сбежать, в то время как полицейские пытались поместить ее на заднее сиденье полицейской машины, чтобы доставить в больницу. Андерсон также сообщил, что она пнула одного из полицейских.Согласно изданию, полиция опубликовала видео инцидента. На видео девочка сопротивляется полицейским, она заявила, что не хочет садиться в машину, пока не увидит своего отца. Когда полицейские надели на нее наручники, девочка лежала на снегу, она просила их остановиться. После того как девочка в очередной раз отказалась сесть в машину, полицейский применил перцовый баллончик.Газета пишет, что мэр города Лавли Уоррен призвала полицейских города реагировать на подобные инциденты с большим сочувствием и состраданием, заявив, что офицерам необходимо улучшить подготовку по ослаблению напряженности в таких ситуациях, а департаменту требуется пересмотреть внутреннюю культуру.Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.
https://ria.ru/20210127/pogromy-1594817965.html
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нью-йорк (штат), сша, в мире

В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку

14:35 01.02.2021 (обновлено: 16:19 01.02.2021)
 
© AP Photo / Seth WenigПолицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка
Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полиция города Рочестер в американском штате Нью-Йорк применила перцовый спрей к девятилетней девочке, пишет газета The New York Times.
По данным газеты, в минувшую пятницу днем ​​полицейским поступил звонок с сообщением о "семейных проблемах". Приехав на вызов, они обнаружили девятилетнюю девочку. Заместитель начальника полиции Андре Андерсон заявил, что она "дала понять, что хотела убить себя и свою маму". По его словам, девочка сначала пыталась сбежать, в то время как полицейские пытались поместить ее на заднее сиденье полицейской машины, чтобы доставить в больницу. Андерсон также сообщил, что она пнула одного из полицейских.
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Согласно изданию, полиция опубликовала видео инцидента. На видео девочка сопротивляется полицейским, она заявила, что не хочет садиться в машину, пока не увидит своего отца. Когда полицейские надели на нее наручники, девочка лежала на снегу, она просила их остановиться. После того как девочка в очередной раз отказалась сесть в машину, полицейский применил перцовый баллончик.
Газета пишет, что мэр города Лавли Уоррен призвала полицейских города реагировать на подобные инциденты с большим сочувствием и состраданием, заявив, что офицерам необходимо улучшить подготовку по ослаблению напряженности в таких ситуациях, а департаменту требуется пересмотреть внутреннюю культуру.
Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.
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