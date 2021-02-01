https://ria.ru/20210201/sotsseti-1595428483.html

Медведев назвал блокировку соцсетями своих подписчиков несправедливой

Медведев назвал блокировку соцсетями своих подписчиков несправедливой

Социальные сети работают по корпоративным законам, законодательством о СМИ они не регулируются, при этом в орбиту их деятельности вовлечены сотни миллионов... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:21

2021-02-01T07:21

2021-02-01T12:51

большое интервью дмитрия медведева

россия

дональд трамп

дмитрий медведев

москва

сша

технологии

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Социальные сети работают по корпоративным законам, законодательством о СМИ они не регулируются, при этом в орбиту их деятельности вовлечены сотни миллионов человек, это наводит на размышление о будущем развитии этой сферы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью российским СМИ, говоря о возрастающем влиянии соцсетей на политическую жизнь и недавней блокировке аккаунтов Дональда Трампа, он упомянул, что средства массовой информации в любой стране, в том числе в США, работают на основании соответствующих законов.Зампред СБ РФ отметил, что компании-владельцы социальных сетей действуют на основании внутренних регламентов, решения о блокировке тех или иных материалов принимаются в силу внутренней корпоративной установки, а не соответствующего закона. Медведев при этом высказал мнение, что не очень справедливо принимать решение за подписчиков, не посоветовавшись с ними, при том, что именно с количеством подписчиков связана капитализация этих компаний."Я к тому, что здесь все должны быть обоюдно вежливы, взаимно вежливы, понимать, что и крупные компании влияют на людей, которые подписаны, но и люди, которые подписаны, так или иначе создают капитализацию, а стало быть, доходы этих крупных компаний", - заключил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/sotsseti-1595427497.html

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москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Медведев: "Никому не хочется, чтобы их отрезали от социальных сетей, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций". Большое интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ, о социальных сетях 2021-02-01T07:21 true PT12M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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