Медведев назвал блокировку соцсетями своих подписчиков несправедливой
07:21 01.02.2021 (обновлено: 12:51 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Социальные сети работают по корпоративным законам, законодательством о СМИ они не регулируются, при этом в орбиту их деятельности вовлечены сотни миллионов человек, это наводит на размышление о будущем развитии этой сферы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ, говоря о возрастающем влиянии соцсетей на политическую жизнь и недавней блокировке аккаунтов Дональда Трампа, он упомянул, что средства массовой информации в любой стране, в том числе в США, работают на основании соответствующих законов.
"Но если говорить о социальных сетях, то на них такого рода законодательство, в том числе и американское законодательство, их легендарные поправки, не распространяется. Они работают, по сути, по корпоративным законам, но при этом в орбиту их деятельности вовлечены десятки, сотни миллионов человек. Это как минимум наводит на размышление, а что будет дальше", - заявил Медведев.
Зампред СБ РФ отметил, что компании-владельцы социальных сетей действуют на основании внутренних регламентов, решения о блокировке тех или иных материалов принимаются в силу внутренней корпоративной установки, а не соответствующего закона. Медведев при этом высказал мнение, что не очень справедливо принимать решение за подписчиков, не посоветовавшись с ними, при том, что именно с количеством подписчиков связана капитализация этих компаний.
"Я к тому, что здесь все должны быть обоюдно вежливы, взаимно вежливы, понимать, что и крупные компании влияют на людей, которые подписаны, но и люди, которые подписаны, так или иначе создают капитализацию, а стало быть, доходы этих крупных компаний", - заключил он.