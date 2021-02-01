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В Челябинской области сотрудница минздрава ответит в суде за взятку
В Челябинской области сотрудница минздрава ответит в суде за взятку
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальницы управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:18
2021-02-01T10:18
россия
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальницы управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области, обвиняемой в получении взятки в размере более 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным СК, 15 декабря 2020 года подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в размере более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Следствием в отношении начальника отдела минздрава Челябинской области было возбуждено уголовное дело, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.По данным прокуратуры, обвиняемая получила взятку от менеджера крупной компании за предоставление данных о пациентах со спинальной мышечной атрофией, которые нуждаются в лекарственном препарате "Спинраза" - его производителем и является представляемая взяткодателем компания. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о менеджере регионального отдела продаж Сибири и Дальнего Востока подразделения фармацевтических товаров ООО "Джонсон &amp; Джонсон".Она обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальная санкция по этой статье - до 12 лет лишения свободы.Вину в совершении преступления сотрудница минздрава признала в полном объеме, добавляется в сообщении.В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 миллиона рублей наложен арест, поясняет пресс-центр.
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россия
дальний восток
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россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

В Челябинской области сотрудница минздрава ответит в суде за взятку

10:18 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальницы управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области, обвиняемой в получении взятки в размере более 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным СК, 15 декабря 2020 года подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в размере более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Следствием в отношении начальника отдела минздрава Челябинской области было возбуждено уголовное дело, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
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По данным прокуратуры, обвиняемая получила взятку от менеджера крупной компании за предоставление данных о пациентах со спинальной мышечной атрофией, которые нуждаются в лекарственном препарате "Спинраза" - его производителем и является представляемая взяткодателем компания. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о менеджере регионального отдела продаж Сибири и Дальнего Востока подразделения фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон".
"Прокуратурой Центрального района Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Она обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальная санкция по этой статье - до 12 лет лишения свободы.
Вину в совершении преступления сотрудница минздрава признала в полном объеме, добавляется в сообщении.
В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 миллиона рублей наложен арест, поясняет пресс-центр.
 
РоссияДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
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