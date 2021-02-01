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В Челябинской области сотрудница минздрава ответит в суде за взятку

В Челябинской области сотрудница минздрава ответит в суде за взятку

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальницы управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:18

2021-02-01T10:18

2021-02-01T10:18

россия

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальницы управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области, обвиняемой в получении взятки в размере более 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным СК, 15 декабря 2020 года подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в размере более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Следствием в отношении начальника отдела минздрава Челябинской области было возбуждено уголовное дело, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.По данным прокуратуры, обвиняемая получила взятку от менеджера крупной компании за предоставление данных о пациентах со спинальной мышечной атрофией, которые нуждаются в лекарственном препарате "Спинраза" - его производителем и является представляемая взяткодателем компания. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о менеджере регионального отдела продаж Сибири и Дальнего Востока подразделения фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон".Она обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальная санкция по этой статье - до 12 лет лишения свободы.Вину в совершении преступления сотрудница минздрава признала в полном объеме, добавляется в сообщении.В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 миллиона рублей наложен арест, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595321086.html

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россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия