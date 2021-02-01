В Подмосковье запустят систему оперативного оформления ДТП

"Мы приступили к новой задаче - это быстрое и оперативное оформление случаев ДТП. ...Вместе с тем, нами разработана и внедряется система, которая позволит не задерживать движение и не создавать хлопоты водителям", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".