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В Подмосковье запустят систему оперативного оформления ДТП
В Подмосковье запустят систему оперативного оформления ДТП
Систему оперативного оформления случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в ближайшее время запустят в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:29
2021-02-01T12:29
2021-02-01T13:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Систему оперативного оформления случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в ближайшее время запустят в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество