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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210201/shankhay-1595464767.html
Зарезервировано более 50% выставочных площадей китайской импортной ЭКСПО
Зарезервировано более 50% выставочных площадей китайской импортной ЭКСПО
Более половины выставочных площадей 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая должно пройти в ноябре текущего года, к настоящему моменту уже... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:30
2021-02-01T11:30
россия-китай: главное
китай
шанхай
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Более половины выставочных площадей 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая должно пройти в ноябре текущего года, к настоящему моменту уже зарезервировано участниками, сообщают организаторы ЭКСПО.Все больше иностранных компаний интересуются участием в ЭКСПО, которая стала идеальной платформой для выхода зарубежных предпринимателей на китайский рынок, заявил в ходе виртуальной презентации выставки заместитель директора управления Китайской международной импортной ЭКСПО Лю Фусюэ.По его словам, в этом году ЭКСПО разместится на новой выставочной площадке, занимающей более 30 тысяч квадратных метров, а основой экспозиции станет продукция индустрии моды и электроника.К настоящему времени заявки на участие в 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО подали несколько сотен компаний. Проведение ЭКСПО запланировано в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года.
https://ria.ru/20210121/investitsii-1593972496.html
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китай, шанхай

Зарезервировано более 50% выставочных площадей китайской импортной ЭКСПО

11:30 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Более половины выставочных площадей 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая должно пройти в ноябре текущего года, к настоящему моменту уже зарезервировано участниками, сообщают организаторы ЭКСПО.
Все больше иностранных компаний интересуются участием в ЭКСПО, которая стала идеальной платформой для выхода зарубежных предпринимателей на китайский рынок, заявил в ходе виртуальной презентации выставки заместитель директора управления Китайской международной импортной ЭКСПО Лю Фусюэ.
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По его словам, в этом году ЭКСПО разместится на новой выставочной площадке, занимающей более 30 тысяч квадратных метров, а основой экспозиции станет продукция индустрии моды и электроника.
К настоящему времени заявки на участие в 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО подали несколько сотен компаний. Проведение ЭКСПО запланировано в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхай
 
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