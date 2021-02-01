https://ria.ru/20210201/shankhay-1595464767.html

Зарезервировано более 50% выставочных площадей китайской импортной ЭКСПО

Зарезервировано более 50% выставочных площадей китайской импортной ЭКСПО

Более половины выставочных площадей 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая должно пройти в ноябре текущего года, к настоящему моменту уже... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:30

2021-02-01T11:30

2021-02-01T11:30

россия-китай: главное

китай

шанхай

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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Более половины выставочных площадей 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая должно пройти в ноябре текущего года, к настоящему моменту уже зарезервировано участниками, сообщают организаторы ЭКСПО.Все больше иностранных компаний интересуются участием в ЭКСПО, которая стала идеальной платформой для выхода зарубежных предпринимателей на китайский рынок, заявил в ходе виртуальной презентации выставки заместитель директора управления Китайской международной импортной ЭКСПО Лю Фусюэ.По его словам, в этом году ЭКСПО разместится на новой выставочной площадке, занимающей более 30 тысяч квадратных метров, а основой экспозиции станет продукция индустрии моды и электроника.К настоящему времени заявки на участие в 4-й Китайской международной импортной ЭКСПО подали несколько сотен компаний. Проведение ЭКСПО запланировано в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года.

https://ria.ru/20210121/investitsii-1593972496.html

китай

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2021

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китай, шанхай